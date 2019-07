'Alto índice de feminicidios en Veracruz es por error de FGE'

El número de feminicidios registrados en Veracruz, ha incrementado a partir de que la Fiscalía General del Estado ha reportado más casos sin especificarlos como homicidios dolosos, mencionó Hugo Gutiérrez Maldonado, Secretario de Seguridad Pública tras presidir dos reuniones en esta zona.





El encargado de la corporación afirmó que los índices delictivos van a la baja, y aseveró que el posicionamiento de Veracruz como uno de los estados con mayor casos de feminicidios, es debido al mal registro que realiza la dependencia a cargo del Fiscal Jorge Winckler Ortiz.

“Acuérdate que la fiscalía es la que pasa esos números y rara vez lo está dando de alta los homicidios doloso, como si hubieran desaparecido el homicidio doloso de la mujer, por eso se hace un exhorto al fiscal para que pueda el identificar cuáles son feminicidios y cuales los homicidios dolosos”, expresó.

POLICÍAS REGRESARÁN AL CONCLUIR PRUEBAS

Gutiérrez Maldonado reiteró que los Policías Municipales de Texistepec y Sayula de Alemán, regresarán a sus labores una vez que concluyan las pruebas a las que fueron sometidos y se den los resultados.

Quienes no pasen esas pruebas, dijo, no podrán ejercer la labor y se notificará a los alcaldes el resultado, por lo que por el momento no hay fecha.

Expresó que se trabaja en la certificación de todas las Policías Municipales y que en los municipios donde no hay, se forme la corporación.