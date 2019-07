Más de 700 jóvenes realizaron examen de admisión en COBAEV 18

Más de 700 jóvenes realizaron examen de admisión al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) 18 de Coatzacoalcos, el cual tuvo una duración de más de cuatro horas.





La aplicación se realizó en dos horarios, algunos aspirantes mencionaron que se prepararon con un mes o incluso una semana de anticipación.

En el exterior del plantel se encontraban amigos y familiares de los aspirantes, algunos se quedaron y otros más se retiraron para regresar después a buscarlos.

Los resultados se darán a conocer el 27 de julio en el plantel educativo, mientras que el proceso de inscripción se efectuará en la primera semana de agosto, para que el 29 de ese mes, se imparta el curso introductorio.

“Se registraron 734 jóvenes, de ellos solamente aceptaremos 500 porque es la matrícula escolar que tenemos autorizada”, comentó el director del plantel educativo, Filiberto García Sosa.

JÓVENES SIN ‘FORMALIDAD’ EN EXAMEN DE ADMISIÓN

De igual forma, el director del COBAEV 18, exhortó a los padres de familia a supervisar la vestimenta de sus hijos, debido a que varios llegaron con pantalones rotos, cabello largo o teñido de colores e incluso con piercings, los cuales no están permitidos en el uniforme escolar.

“Los chicos que queden, no se extrañen que le vamos a exigir que cumplan con los requisitos del uniforme escolar, muchas veces se cuestiona que no se estudia con el cabello largo, que no influye en nada, pero si es una formalidad y reglas que existen en todos las instituciones educativas, es parte de la disciplina”, finalizó.