Federación no ha recortado recursos a Poza Rica: alcalde

El alcalde de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, aseguró que el municipio no ha sufrido recorte presupuestal como parte de la redirección de recursos impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como sería el Tren Maya.





Cabe recordar que el pasado 5 de julio la diputada federal Raquel Bonilla Herrera afirmó que el gobierno federal “recortó” el financiamiento a los 212 municipios de Veracruz para utilizarlos en otras iniciativas.

Al ser cuestionado sobre este tema, el presidente municipal respondió que por el momento no les han notificado de manera formal sobre tal recorte y aseguró que las partidas presupuestales han llegado completas y en tiempo y forma.

>> Redirigen recursos de municipios; aumentarán en otras partidas

“Tengo entendido que no hay ningún aviso oficial de algún recorte, no sé de donde salió esa versión… en este momento no estoy enterado a nivel estado de que haya bajado alguna información en ese sentido”, refirió el funcionario.

También en días pasados el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, denunció que tan solo a su municipio el gobierno federal quitó 800 millones de pesos destinados a obra pública.

El Tren Maya es un megaproyecto turístico de comunicación con el cual el gobierno federal pretende construir en una extensión de mil 525 kilómetros, de los cuales 554 ya existen. La obra está proyectada para terminarse a finales de 2022.