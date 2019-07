JDO: no me arrepiento de nada, estoy orgulloso de lo que hice

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz aseguró no es culpable de los delitos que se le atañen y señaló que se siente orgulloso de lo que realizó durante su gestión en el gobierno del estado, ya que dio su “máximo para mantener la estabilidad social en una sociedad tan compleja como la veracruzana”.





“Nada de lo que se me acusa es cierto. Yo estoy orgulloso y no me arrepiento de nada de lo que como gobernador desarrollé e hice por mi pueblo. Yo di mi máximo para mantener la gobernabilidad, la estabilidad social y el equilibrio de una sociedad tan compleja como es la veracruzana”, indicó Duarte de Ochoa en entrevista telefónica desde el Reclusorio Norte con El Sol de México.

Al ser cuestionado sobre su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto, el exmandatario estatal declaró que con quien no mantenía un trato grato era con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong por ser cercano a Miguel Ángel Yunes.

“Nunca tuve una buena relación con Osorio Chong, pues era amigo de Miguel Ángel Yunes, quien me grillaba con Osorio todo el tiempo. Luego, el secretario de Gobernación me intrigó con Peña Nieto y terminé siendo un chivo expiatorio, “yo fui el pagador”, señaló.

