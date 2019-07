Advierten resistencia a política de López Obrador

Baldemar Hernández Márquez, titular de la Unidad de administración y finanzas de la Secretaría de Bienestar; dijo que la política económica que pretende establecer Andrés Manuel López Obrador, mediante el acercamiento real de los programas sociales, ha estado encontrando resistencia en el mismo gobierno.





Al participar en el curso ofrecido a quienes operaran los distintos centros integradores de bienestar; el compañero de lucha y sueño de AMLO en Tabasco, afirmó que quienes están en el proyecto de la cuarta transformación no lo hacen por dinero, sino por convicción ideológica de crear un nuevo país para las próximas generaciones.

“Sabemos que tenemos mucha resistencia en el gobierno, lo estamos viviendo, ayer (martes) sufrimos un sisma muy grande, pero estamos preparando para seguir adelante para contrarrestar a aquellos que no tengan el valor, no tengan la certeza de estar aquí por convicción y que no tengamos miedo para llevar a cabo este programa”.

"Muchos de ustedes no están por dinero, sino por compromiso ideológico, y lo que vamos a hacer no se va a hacer por dinero por eso muchos no nos creen, porque piensan que va a ser del estilo como se levantaron otros programas que se hacían por dinero, por andar en buenas camionetas” expuso.

En Dehesa, congregación de Acayucan, donde se inauguró el primer centro integrador de los tres que este miércoles se abrieron en la gira, aseveró que “Vamos a traer los cajeros automáticos para que la gente cobre directamente en las comunidades y no lo hacemos con el deseo de un programa asistencialista si no con el deseo de generar riqueza porque al mismo tiempo vamos a hacer programas productivos”.









“Queremos ordenar el país territorialmente para que a partir de ese orden, podamos saber y decidir que quiere cada comunidad, a través de una participación democrática y podamos construir el nuevo modelo de economía, no un modelo neoliberal, de injusticia, donde se enriquecen unos cuantos, queremos hacer un programa donde la riqueza se distribuya equitativamente”.

Ya en Medias Aguas, congregación de Sayula de Alemán, el titular de la Unidad de administración y finanzas de la Secretaría de Bienestar, afirmó que esos centros integradores representa el regreso del poder al pueblo.

“Estos centro integrador es regresar el poder al pueblo, es lo que el presidente dijo, es una frase que el presidente toma de Flores Magón” añadió.

Dijo que esos centros serán un punto de reunión donde puedan recoger la voluntad del pueblo.

Anunció que cada centro integrador arrancará con un presupuesto de 500 mil pesos que “en un principio se pueda hacer obras de reconstrucción o un aula, pero será un recurso que va a ir directo a la comunidad, en beneficio de la comunidad, que no llegará a través de un constructor. Será regresar el poder al pueblo para impactar el ingreso de ustedes”.