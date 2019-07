Urge atenciÃ³n mÃ©dica para panadero en Coatzacoalcos

Hace cuatro años, al señor Alejandro Gómez López, le detectaron cáncer de colon y ante la difícil situación económica que atravesaba, no pudo tener el tratamiento médico que le permitiera tener una mejor calidad de vida.





Desde hace más de 30 años, se ha dedicado a la panadería, actualmente es habitante de la colonia Nueva Esperanza, uno de los sectores más vulnerables de Coatzacoalcos; ubicada atrás de la unidad deportiva La Alameda.

Es por ello que pide el apoyo de la ciudadanía para que un médico lo pueda revisar, debido a que cada día empeora su estado de salud.

“Llevo cuatro años con este cáncer silencioso, los doctores me dijeron que no pueden hacer nada por mí, me echaron rollo. He luchado por mi salud, pero ya no tengo fuerza, mi pierna izquierda la tengo muy hinchada, solo me puedo apoyar en la pierna derecha, ya se me fue la fuerza”, explicó.

A sus 48 años, relató que tuvo que malvender sus herramientas de trabajo, incluso el triciclo en el que vendía el pan que diariamente elaboraba.

Ahora vive solo, en una galera de lámina que le prestaron unos vecinos, en donde permanece acostado en un catre que presenta algunos agujeros.

“Vivo solo acá, no tengo ya nada, aquí me están dando prestado este lugar para vivir, hasta que Dios diga, ya sea que me levente para vivir o me lleve”, comentó.

Algunos vecinos y hermanos de una iglesia cristiana, lo apoyan con alimentos y agua, sin embargo requiere de muletas y una silla de ruedas para que pueda desplazarse, además de pañales para adulto.

“De verdad que sí necesito los pañales, no me pueden faltar, no estoy trabajando y no los puedo comprar, ojalá me puedan ayudar”, mencionó.

Al fondo de la galera se encuentra el horno y las charolas de la panadería que formó con este oficio que aprendió desde hace más de 30 años, en el exterior quedan restos del triciclo en el que todos los días salía a vender el pan.

“Desde chamaco he trabajado de panadero, vendiendo para la gente”, indicó.

La ciudadanía que quiera apoyarlo, puede encontrarlo en su humilde hogar ubicado en la esquina de las calles José María Morelos y Anáhuac, de la colonia Nueva Esperanza, sector ubicado atrás de la unidad deportiva La Alameda.