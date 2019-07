Por amenaza de despido masivo, SUEM soltÃ³ Ayuntamiento de Coatzacoalcos

Una llamada desde la Ciudad de México amenazando con despido masivo motivó a Gersaín Hidalgo Cruz a que el Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), levantara el paro de labores; así justificó en la asamblea que tuvo este martes por la noche con sus agremiados, tal como se evidencia en un audio filtrado a diversos medios de comunicación.





“Cuando yo recibí la llamada de México (decían) ¡Suelta ya! ¡Suéltalo (el Palacio Municipal) porque te voy a correr a todos tus trabajadores!.. te voy a dejar que te quedes con todos sin una acta ni nada y le digo: ‘Te los suelto, pero sin ninguna represalia con los trabajadores, todo conmigo, te lo voy a aceptar, ¡está hecho!’ … por eso acepté, no acepté por otra cosa, lo aceptamos porque teníamos que tener un sacrificio y ese sacrificado fue un servidor”, es la explicación que Hidalgo Cruz dio a sus sindicalizados, quienes le aplaudieron.

En tres audios, el líder justifica su proceder ante las negociaciones en que cedió con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos y revela que existen traidores al interior del SUEM, por lo que no podía revelar más detalles tal como pidieron sus representantes legales.

“Y no puedo hablar demás… hoy estoy atado de manos… ahorita yo les estoy diciendo y ya tienen (los empleados) el teléfono abierto escuchando los funcionarios, yo estoy preparado… No tengo palabras para cada uno de ustedes, no sé qué más decir porque fueron muy claros los abogados: no digas más”, se escucha.

En otro de los audios, Gersaín Hidalgo relata a sus empleados que no habría necesidad de llegar a los extremos de haber dialogado con la directiva del SUEM, sin embargo, nunca explicó porqué permitió los descuentos diferidos durante seis meses a los trabajadores que participaron seis días hábiles en el paro.

“No presidente, quieres respeto: ¡respétanos! Porque nos has humillado cada vez que se te antoja… no nos vamos a dejar, pero ahora conforme a la ley, porque ya nos quedó claro, eso es todo lo que puedo decirle a cada uno de ustedes”, externó el secretario general.

En el último audio, Hidalgo Cruz reconoce que esta experiencia les dejó la lección de que aún no están listos para una huelga, resaltando que más allá de cualquier deducción salarial, todos conservan su trabajo, calificando de excelente el paro de labores para hacerse respetar.

“Íbamos por la lucha, que es el quinquenio, lo importante es que dentro de una ilegalidad lo volvimos legal, lo importante es que cada uno de ustedes tiene su trabajo, que van a cobrar la quincena… esto es para que tengamos la experiencia de que no estamos preparados para una huelga, una huelga legal trabajaría el 75% de las funciones el Ayuntamiento, eso nos llevaría un mes, estarían desesperados ustedes sin cobrar un mes, no tendrían para sus gastos, lo que hicimos estuvo excelente, estuvo de maravilla”, puntualizó.