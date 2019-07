Xalapa, sin homicidios dolosos en 11 días

Por primera vez en 11 días seguidos no se han registrado homicidios dolosos en Xalapa, señaló el fiscal general Jorge Winckler.





Recordó que varias bandas delictivas ya fueron desarticuladas, entre estas el autollamado "cártel del siglo" y el "cártel del diablo".

Winckler Ortiz agregó que esta semana se obtuvo vinculación a proceso contra Gabriel “N” alias "el diablo" y José Ángel N alias "el zorro", ambos objetivos altos generadores de violencia y que tienen relación con 12 homicidios dolosos en esta capital.

Los homicidios a los que se les vincula tuvieron lugar entre el 12 de noviembre del año pasado y el 4 de junio de este año, entre ellos el de una mujer que no ha sido identificada.

En otro tema, reiteró al gobernador Cuitláhuac García Jiménez “dejarse de habladas” y mostrar las pruebas sobre los bienes que fueron recuperados de ex funcionarios Duartistas y que presuntamente fueron puestos a su nombre.

Esto luego de que el mandatario lo acusó de beneficiarse de las negociaciones con ex funcionarios de dicha administración.

“Ojalá probara sus dichos y se dejara de habladas, se la ha pasado lo que va de su Gobierno en puras habladas en lugar de trabajar; si tiene pruebas sobre un bien inmueble a mi nombre que lo haga público y se deje de habladas”.

En cuanto al amparo promovido por el fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, dijo que sus fiscales tienen su confianza.

Sobre la recomendación del gobernador para hacer cambios en puestos de la Fiscalía y en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), el fiscal le preguntó si se le va a permitir a hacer propuestas para su Gabinete.

“Le preguntaría si me permitiría hacer cambios o sugerencia a su Gobierno, seguramente las mías serían más precisas y contundentes. Se ha dedicado toda su Gobierno a hablar y no trabajar, que se ponga a trabajar, si algo no le sale bien lo único que hace es voltear a la fiscalía, alguien no lo asesora bien. Ojalá vaya y presente esa y todas la denuncias que se quiera, ya que se ponga a trabajar”.

Además, criticó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez descalifique a otros funcionarios y “bendiga” a sus colaboradores, como en el caso del secretario Zenyazen Escobar García.

Sobre el asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, dijo que se sigue investigando y que la desaparición de poderes en el municipio no facilita ni perjudica la investigación.

Sobre el linchamiento de una persona en Maltrata, dijo que ya se inició una investigación dado que se sabe que en el lugar habían elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Política Regional que no pudieron impedir el delito.