Otorgan empresarios voto de confianza al nuevo Secretario de Hacienda

Empresarios veracruzanos dieron su voto de confianza a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda.

José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz, afirmó que su llegada trajo calma luego de la incertidumbre por la renuncia de Carlos Urzúa.





“Arturo es una persona preparada, estuvo en el Banco Mundial y lo hizo bastante bien y era el subsecretario de Ingresos. Como subsecretario siempre le observó al presidente de la República las cosas cuando consideraba que eran incorrectas”.

Confió en que forme un equipo que le permita hacer las cosas bien sin imposiciones de quienes no conocen el quehacer de la hacienda pública.

Admitió que al inicio la noticia preocupó debido a que el tipo de cambio subió al momento de la noticia pero volvió a bajar a 19.1 pesos por dólar.

Entre las diferencias que generaron la renuncia destacó el Plan Nacional De Desarrollo ya que el exsecretario de Hacienda tenía otra visión, sin embargo, la consideró una declaración extremista porque la Confederación de Cámaras Industriales elaboró 22 propuestas para impulsar la industria y el Gobierno Federal las respaldó con visión de mediano y largo plazo.









“Como Industria no podemos decir que el gobierna federal no ha sido receptivo o no ha escuchado a la industria confederada”.

Puntualizó que si Pemex incluye a la iniciativa privada en sus planes de desarrollo económico de perforación, refinación, generará que la calificación de México suba.