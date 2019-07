En Veracruz cayó el techo de una casa; dueños culpan al INAH

Se desplomó el techo de una vivienda en la Calle Ocampo entre callejón Clavijero y Zaragoza, en la Ciudad de Veracruz.





La residente de dicho inmueble, Teofila Teuncli Limón, acusó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia nunca le otorgó los permisos para dar mantenimiento al inmueble.

Afortunadamente no resultó lesionada ya que minutos antes había salido a sus actividades cotidianas.

Incluso fue alcanzada por un vecino antes que abordara el taxi, para avisarle de los hechos.

“Acababa de salir, estaba en la esquina. No se que pasó porque estaba bien. Yo ya iba a agarra un taxi pero me alcanzó un vecino. Tenía cosita de nada de que había salido”.









La señora dijo que la casa siempre ha pertenecido a su familia y aunque ha intentado invertir en el mantenimiento el Instituto Nacional de Antropología e Historia no le otorga los permisos correspondientes.

“Nunca me dejaron remodelar. Me dijeron que no porque pertenece al centro histórico y si yo hacía algo me quitaban mi casa y pues yo no quería perder mi casa. Yo nunca esperé ayuda yo lo iba a invertir”.

La persona tiene habitando el lugar cerca de 10 años pero nunca obtuvo los permisos para repararla.

Autoridades acordonaron el lugar ante el desplome del techo.

El accidente fue atendido por Bombero y Policía Estatal, afortunadamente no hubo lesionados.