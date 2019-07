Hallan a estudiante desaparecido en Veracruz; lo engancharon por redes

El catfish, relacionado con la suplantación de identidad en redes sociales, es un delito que cobra auge en el estado de Veracruz, alertó el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Arturo Mattiello Canales.





Sus principales objetivos son los jóvenes, que al no tener madurez emocional y desconocer las medidas de protección en redes sociales, esperan sostener una relación virtual con una persona “ideal”.

El delito podría ser atribuido a la delincuencia común, que opera para atrapar víctimas en aplicaciones cibernéticas, utilizando fotografías de hombres o mujeres de físico atractivo o “ideal” para las personas

“Se está poniendo de moda engancharlos a través de redes sociales, hacerles creer que son novios de alguien al que idealizan. Después los sacan de su domicilio, los citan en alguna dirección y entonces se comete el delito que puede ser secuestro cuando piden rescate o privación ilegal de la libertad cuando no hay rescate y los enganchan para trata de personas”, explicó Mattiello Canales.

El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República destacó que esta clase de delitos patrimoniales denotarán un crecimiento debido a la situación económica que se ha presentado durante el primer semestre del año.



Víctima en la ciudad









Samuel tiene 23 años, desde hacía un año sostenía una relación con una joven en internet. Su nombre era Julia, una mujer de tez blanca, nariz afilada, ojos color gris y cabello castaño.

El 8 de julio salió a las 6:00 de la mañana de su casa para ir a conocer a su novia, con quien tenía planes de ir a vivir juntos. Por la noche, su mamá se percató que no era normal la demora y alertó sobre su desaparición.

Las indicaciones eran que el joven de 23 años debía llegar a un punto donde fue citado por su supuesta novia, debía tomar una ruta de camión y el siguiente tramo debía recorrerlo a pie.

En ese recorrido para llegar al punto acordado, el estudiante universitario fue privado de su libertad.

Tras la desaparición, en la búsqueda del joven, la familia trató de comunicarse con la familia de “Julia”, con quienes previamente habían tenido conversaciones por la mensajería instantánea de Facebook. Pero nadie respondió.

Samuel habría conocido a Julia a través de un hombre que se hizo su amigo, le habló de una sobrina suya que vivía en Reynosa, Tamaulipas, y al poco tiempo se la presentó mediante redes sociales.

Intercambiaron información no sólo con el joven sino con la familia de éste. Durante un año, ambas familias intercambiaron regalos a distancia, con la promesa de que los novios pronto vivirían juntos (sin conocerse previamente).

El lunes 8 de julio Samuel vería a Julia a las 7:00 de la mañana. Ella le escribió que le llevaba ropa de regalo y que pasarían a dejarla a su casa ubicada en una colonia de Boca del Río, recogerían a su mamá e irían de paseo a Las Higueras.

A los pocos minutos que Samuel salió de su casa su mamá recordó que no llevaba saldo y le marcó, él iba en el camión y estaba emocionado, al poco tiempo avisó que ya había bajado del camión y que caminaría hacia el punto donde se encontraba Julia. Desde ahí perdieron la comunicación.

Julia no existía, el perfil era un montaje armado con fotografías tomadas de la cuenta de Instagram de la modelo Magui Vázquez. Las fotos que recibieron de Julia abrazando a su gato o posando en el jardín pertenecen a alguien con quien jamás han tenido contacto.

Después de la intervención de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el joven fue liberado sin ninguna clase de lesión, aseguraron los familiares.

Cómo evitar el catfish

EVITAR CONTACTO PRESENCIAL

No quedes hasta que sepas seguro/a que se trata de un perfil real. Si se tratara de un perfil real y te aseguras de que es alguien de fiar, nunca viene mal informar a tus amigos cercanos o familiares acerca de esa persona, dónde habéis quedado, a qué hora, etc. Hay personas que directamente van acompañados de su mejor amigo/a.

NO DAR INFORMACIÓN PERSONAL

Hay datos nuestros que pueden decir más de lo que nosotros queremos que sepan. Es importante saber que “dar tu Whatsapp” es más que dar la oportunidad de que hablen contigo de manera más continua. Se trata de tu número personal, el que utilizas de diario y para que te soliciten en cualquier momento. Ese número te relaciona con todo y no menos importante, tienes el riesgo de que se divulgue y acaben acosándote a llamadas.

EVITAR FOTOS ÍNTIMAS

Ocurre lo mismo que dar información personal, se trate de un perfil real o no, nunca sabremos las intenciones que maneja esta persona detrás de la pantalla. No es una muestra bonita de confianza pasar fotografías íntimas, que no te confundan. Tu intimidad es sólo tuya, Internet acapara mucha información y lo que envías no puede borrarse nunca más, por lo que pierdes el control total de lo que envíes.