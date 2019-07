Choque entre particular y taxi deja un lesionado

Un accidente entre una camioneta particular y un taxi ocurrido en calles de la colonia Cristobal Colón dejó como saldo a una pasajera lesionada, quien tuvo que ser llevada a un hospital.



Esta colisión se dio en la intersección de las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y Yañez, donde otros automovilistas que la presenciaron fueron quienes pidieron ayuda al número de emergencias.



De acuerdo a testigos, la camioneta de la marca Honda tipo Acura colisionó en ángulo contra la unidad de alquiler Nissan Tsuru marcada con el número económico VB-4839 de la ciudad de Veracruz.



Aparentemente habría sido la conductora del automóvil particular la que no respetó la preferencia justo abajo del distribuidor vial, en tanto socorristas se movilizaron a tomar conocimiento.



Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la señora María Félix Vargas de 60 años, misma que fue llevada al hospital particular Star Médica donde se reporta estable.



Posteriormente un perito de tránsito y vialidad acudió al punto indicado para tomar conocimiento de lo sucedido y posteriormente ordenar el retiro de las unidades para deslindar responsabilidades.