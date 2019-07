Diputados exigen a Ana Guevara que renuncie

Alan Falomir, diputado de Movimiento Ciudadano, exigió la renuncia de Ana Gabriela Guevara por irregularidades en la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade).

"Le pido que, si tiene la honorabilidad, renuncie al cargo y regrese a la Cámara de Diputados. No pueden ser tantas irregularidades en tan poco tiempo de su administración", dijo el congresista en la comparecencia de la titular de la Conade.

"No confundas el respeto con la complicidad, no nos venga a faltar al respeto creyéndonos ignorantes", señaló Falomir.

Por su parte, Guevara aseveró que no presentará su renuncia porque consideró que hay algunos deportistas que son "berrinchudos".

Es el caso del legislador panista, Miguel Riggs, acusó a Guevara Espinoza de favoritismo para dar becas y de obrar de acuerdo a sus "afectos".





Riggs hizo hincapié en una fuga de dinero que no va acorde con los gastos que se han hecho en viajes y en compra de equipamiento por parte de los taekwondoístas.

Dijo que lo mínimo que esperaba por parte de Ana, era que mostrara lealtad por lo que fue en el deporte mexicano.

"Tú quitas, das, pones, sin reparar en los resultados de los atletas", acusó a la dirigente.