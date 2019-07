Desde la cárcel, revela Javier Duarte que su detención 'fue pactada'

El ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, aseveró que pactó su detención con funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quienes también entregó dinero como parte de una extorsión.





De esta manera, en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, reiteró su disposición de aportar información a las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de ex funcionarios de la pasada administración federal de Enrique Peña Nieto.

Recordó que según medios de comunicación varios exfuncionarios están siendo investigados por desvíos de recursos, aunque señaló que su intención en entregar la información “de primera mano”.

“Primero (otorgarla) a las autoridades correspondientes, por eso es que solicité de manera formal (…) al fiscal general de la República el que pueda girar instrucciones para que un agente del Ministerio Público se pueda constituir a efecto de tomarme declaración”.

Sobre la información con la que cuenta dejó entrever que se trata de acciones que involucran a altos ex funcionarios del gobierno de Peña Nieto, sin descartar señalamientos directos contra el ex presidente.









“Fui partícipe en la interacción con el gobierno federal, no solo participé, no puedo decir que fui obligado, porque como gobernador eres un ente autónomo, pero políticamente todos sabemos que existe un jefe, existen unos niveles que tienes que respetar y actuar en consecuencia”.

Añadió que quienes lo señalaron de participar en empresas fantasmas están prófugos y las compañías referidas en las investigaciones estaban a nombre de ellos: “ahora ya no se presentan a declarar”.

Recordó que en 2017 se reunió en la Ciudad de México con funcionarios de la pasada administración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; de la Secretaría de Gobernación y de la PGR, para pactar su caída.

En cuanto a su detención en Guatemala prometió que existen testimonios y registros que comprueban sus aseveraciones, incluso con videos que dejan en claro que solo se entregó y no fue detenido, como se intentó manejar, mismos que hará públicos.

“El acuerdo era sencillo, entregarme antes de las elecciones en julio de 2017 en el Estado de México; si te entregas antes dejamos a tu familia en paz para que pueda irse a un lugar seguro, establecerse y el acuerdo es que vas a ser detenido y vamos a ver las mejores condiciones en las que puedas estar”.

Dijo que no le cumplieron lo prometido, no obstante todos los señalamientos en su contra están perdiendo validez ante juzgados y jueces federales y en el caso de los procesos locales que le sigue la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler, se tratan de acusaciones “ridículas”.

Añadió que este lunes una funcionaria del gobierno de Cuitláhuac García fue señalada de utilizar un helicóptero del gobierno del estado para trasladarse a un concierto, sin embargo luego de que dejó el cargo en 2016 y que se trasladó a Coatzacoalcos la Fiscalía le inició un proceso, así como al ex gobernador interino, Flavino Ríos, mismo que no tuvo consecuencias.

Sobre su familia sostuvo que están en condiciones precarias en Londres, ya que un hijo suyo se rompió la clavícula y no tenían dinero para llevarlo al doctor.

EPN le regaló dinero

Además, en declaraciones al periódico Reforma, detalló que en realidad pagó una "extorsión" al ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito de delincuencia organizada, lo que implicaría conseguir una sentencia más baja.

Dijo que Felipe Muñoz Vázquez, quien hasta el mes pasado fuera titular de la Subprocuraduría de Delitos Federales, también fue beneficiario del pago.

Duarte reveló que a través de un amigo en común, el ex Presidente Enrique Peña Nieto le regaló una suma de dinero para ayudarlo porque tenía "cargos de conciencia" por la persecución que padecía. Esos recursos se los entregaron a su hermano Cecil Duarte en una casa de la Ciudad de México y es el mismo dinero con el que se pagó la supuesta "extorsión".

"Yo después le escribí una carta al Presidente y le dije 'Presidente, con todo respeto, es algo verdaderamente bizarro, es algo fuera de la realidad lo que estoy viviendo, usted me apoya con algo y eso es lo que estoy pagándole, lo que me están pidiendo sus propios subalternos'", explicó Duarte.

"Fue una extorsión hacia mi persona donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, no tuve de otra más que hacer eso. Esto no es un cohecho, esto es una extorsión, me extorsionaron: fui extorsionado y tuve que pagar para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron en mi contra".

Duarte refiere que tanto en su salida como en su captura, un personaje clave fue Miguel Osorio Chong, pues como Secretario de Gobernación dice que fue quien le pidió que solicitara su licencia y con quien negoció su entrega en Guatemala.

"Fue una negociación (la captura), en donde me dijeron 'te tienes que entregar antes de la elección del Estado de México, porque de lo contrario no va a funcionar. Y a cambio dejamos a tu familia en paz y tú te entregas'".