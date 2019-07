Inaugura Fredy Ayala nuevo callejón en Sayula

El Presidente Municipal, Fredy Ayala González hizo entrega de la pavimentación y obras complementarias del callejón El Diamante en esta villa, en medio de una tarde de domingo de alegría, agradecimientos y satisfacción por este importante avance social.





El alcalde, acompañado de algunos ediles y vecinos de la calle Miguel Hidalgo y del callejón inaugurado; dijo que además de los 120 metros pavimentación, esa vía de comunicación se introdujo una ampliación de la red eléctrica, 130 metros de lineas de agua potable y 160 metros de drenaje.

Expuso que esa obra representa la preocupación de su gobierno por sacar del rezago a las familias de Sayula de Alemán que vivían en el olvido de las administraciones municipales.

No hay fecha que no cumple, ni compromiso que no se cumpa, por la grandeza de Sayula, dijo el alcalde ante los vecinos y autoridades presentes en el acto de corte de listón con el cual quedó inaugurada la obra de pavimentación del callejón El Diamante.