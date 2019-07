Taxistas de Minatitlán comienzan a padecer vacaciones de verano

Con la llegada de las vacaciones de verano y el no contar Minatitlán con destinos turísticos para atraer a viajeros que aprovechan esta época para salir, los que más resienten y ven caer el servicio, es el transporte público en la modalidad de taxi quienes sudan la gota gorda para conseguir la cuenta y llevarse algunos pesos a casa.





“Pega demasiado, tengo siete años trabajando como chofer y si veo que esto se agudiza, estás vacaciones son las más largas en las escuelas, si le sudamos bastante, la poca actividad se divide entre tantos taxis que hay en la ciudad, en ocasiones si se junta la cuenta ya es ganancia, usted lo ve hay hasta menos tráfico, ni para decir que se compensa con visitantes porque no tenemos atracción por el contrario la gente que tiene la solvencia aprovecha para irse”, comentó un trabajador del volante.

El movimiento de personas por las mañanas a sus centros de trabajo y escuela hace que de alguna manera la solicitud de servicio se reactive en el transcurso del año y la puedan ir llevando poco a poco, sacando la cuenta del dueño y para que no le falte un plato de comida en su mesa al trabajador que por lo regular tiene que echarse sus dos turno.

“Pues apenas estamos empezando, son casi dos meses que se detiene el movimiento de la ciudad y escasea el pasaje, pero no hay de otra tenemos que seguir buscando, porque no tenemos otro alternativa más seguir dando vueltas en busca del pasaje, aunque gastemos más gasolina no queda de otra”.