Aplicarán a turistas el alcoholímetro

El presidente municipal de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, informó que durante el periodo vacacional de verano aplicarán el operativo de alcoholímetro para disminuir la posibilidad de que existan accidentes de tránsito lamentables.





El munícipe especificó que aunque no habrá detenciones, no se permitirá a los conductores continuar la marcha de su vehículo si no pasan la prueba de alcoholemia.

“Se lleva a cabo alcoholímetro, no hay detenciones pero obviamente se le impide al conductor que continúe conduciendo”, precisó.

El municipio de Boca del Río participará con las fuerzas de seguridad como la Secretaría de Marina – Armada de México y Protección Civil para resguardar la zona costera durante el periodo vacacional actual.

Alonso Morelli indicó que 633 elementos del Ayuntamiento se sumarán a las acciones de prevención y vigilancia durante el verano. De la misma forma cuentan con 78 vehículos.









“Estamos haciendo una coordinación de las tres fuerzas de tarea, tanto de fuerzas armadas, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y por supuesto los gobiernos municipales aquí en la zona conurbada.”

El presidente de Boca del Río también indicó que esperan una derrama económica superior a los 200 millones de pesos durante este periodo, sin embargo, será en los próximos días cuando tras una reunión con los prestadores de servicios turísticos proporcionen una cifra oficial.

“Estamos con una expectativa muy alta. Hemos tenido reuniones con restauranteros, hoteleros, con prestadores de servicios especializados en materia turística y a raíz del lanzamiento de la marca Ciudad de Boca del Río y de nuestra campaña publicitaria de Descubre tu lado Boca yo creo que vamos a tener casa llena”, agregó.