Desde Chiapas, reconoce AMLO lucha del movimiento zapatista

En el tercer punto de su gira de trabajo para constatar las condiciones de los hospitales rurales del estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: “¿Qué tengo que decir acerca del movimiento zapatista? Que respetamos mucho ese movimiento. Podemos tener diferencias pero somos respetuosos. En su momento ese movimiento aportó bastante para que se conociera esta realidad.





“Cuando se da este levantamiento muchos voltean a ver a las comunidades y esto ayuda para que se conociera una realidad de abandono, de opresión, de injusticias, de marginación”.

El primer mandatario relató los distintos momentos en que visitó la zona de conflicto a partir de que éste saliera a la luz pública en 1994. Años después, “nosotros decidimos luchar por la vía pacífica y por la vía electoral; hay la visión de que se puede transformar de dos maneras una realidad de opresión”.

Recordó que las tres grandes transformaciones que han ocurrido en México -Independencia, Reforma y Revolución- son producto de movimientos armados; “es una forma de transformar cuando hay injusticias”.

Por otro lado, la vía pacífica y electoral condujo a diversas derrotas producto de fraudes electorales, pero “nunca dejamos de insistir en las elecciones, porque sabíamos que iba a llegar el momento en que la gente iba a tomar conciencia y que ya no les iba a servir ninguna trampa”.

En el Hospital Rural Guadalupe Tepeyac, el jefe del Ejecutivo federal reiteró el llamado: “Respetamos mucho al movimiento zapatista y mi recomendación fraterna, respetuosa, es de que no nos peleemos, que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos.”

El mandatario recordó que este fin de semana inició recorridos por 80 hospitales rurales adscritos al programa IMSS-Bienestar que atiende población abierta en todo el país, con el fin de evaluar las condiciones del servicio y plantear la estrategia que llevará a cumplir el compromiso de que todos los mexicanos tengamos derecho a medicamentos gratuitos y atención médica de primera calidad al final del sexenio.

En ese sentido dijo que se trabajará a partir de cuatro líneas de acción. Primero, terminar con el desabasto de medicamentos y materiales de curación. Segundo, que en todas las unidades médicas y centros de salud exista personal médico, añadiendo la medida de que las y los especialistas que trabajen en comunidades de difícil acceso obtengan mejores salarios.

En tercer lugar, afirmó que se dará mantenimiento y rehabilitación a las unidades médicas y, por último, reafirmó el compromiso de regularizar a todos los trabajadores del sector salud.

“Vengo acompañado de todos los responsables del sector salud del gobierno federal. Los invité a todos porque no es lo mismo allá en la oficina en México que acá en el terreno, porque aquí es donde vamos a tomar decisiones. No son las normas que ya están establecidas. No, primero la realidad”.

Durante la asamblea pública el presidente informó sobre los programas sociales que despliega el gobierno federal en todo el país para apoyar en primer término a la población en situación de pobreza, especialmente personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores, ejidatarios, estudiantes, entre otros.

De ello destacó que al menos 80 mil campesinos de la región ya se benefician con empleos permanentes y bien pagados en sus propias comunidades como parte del programa Sembrando Vida, a través del cual se plantan 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables en el estado de Chiapas.

“Estamos, desde luego, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, garantizando las libertades; pero el gobierno que encabezo tiene el compromiso de darle preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos primero los pobres.”

El presidente estuvo acompañado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; el director del Hospital Rural Guadalupe Tepeyac, Miguel Ángel Palacio Castro y el presidente municipal de Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández.

Además, lo acompañaron integrantes del gabinete de Salud y funcionariado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).