Mujer es víctima de robo en tienda de Coatzacoalcos

Una fémina de Coatzacoalcos acusó a personal de la tienda denominada ‘Novedades China’, ubicada en la zona Centro, de esta ciudad de robarle dinero el viernes por la tarde cuando acudió a comprar.





Silvia Ruíz Gordillo, afectada contó que el hecho ocurrió en la sucursal ubicada en la avenida Ignacio Zaragoza, entre Carranza y Morelos, donde el mismo personal la acusó de robar, por lo que le revisaron su bolsa y al hacerlo sacó una libreta en la que portaba dinero, la cual fue escondida por uno de los trabajadores.

“Ayer (viernes) vine a comprar cosas a la tienda de ‘Los chinos’ y cuando iba a pagar me dijeron que era yo una ratera y me revisaron mis cosas porque según estaba robando, saque una libreta con dinero y ellos me la robaron porque tengo un vídeo que lo prueba, fue un chinito quien la escondió”, narró.

Pero debido a que sufre de presión alta, volvió acompañada de elementos de la Policía Estatal la mañana del sábado a solicitar la entrega de su libreta misma que recuperó sin el efectivo que dijo correspondía a la venta de unos boletos de la escuela de su hijo, los cuales fueron dejados ahí.

“Cuidado para la gente que compre en la tienda de los chinos porque aquí roban, por lo pronto yo acudiré a la Fiscalía, pues fue lo que me dijeron que tengo que hacer a interponer mi denuncia para que conste este hecho”, finalizó.