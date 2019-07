En Nogales, denuncia acoso de seguidores de La Luz del Mundo

La señora Catalina Merino Villanueva, vecina de Nogales, denunció de manera pública el amedrentamiento y burlas de que es objeto por parte de seguidores de la iglesia de La Luz del Mundo, por insistir en que se libere una calle y predios particulares que han sido invadidos sin que la autoridad municipal haga nada por poner orden.





Recordó que el problema empezó en 2016 cuando integrantes de esa secta “se apoderaron” de una calle y de un predio que tiene dueño, afectando también su propiedad.

Refirió que en esa calle existe un terreno propiedad de una persona que fue a vivir a Chocamán cuando sus padres murieron y al igual que la suya no tiene cerca, pero eso no representa que no tengan dueño.

Sin embargo, mencionó, esa gente llegó e instaló juegos, los cuales no son para la comunidad sino de uso exclusivo de sus integrantes, además que con ello bloquearon su entrada, por lo que ha comprado algún mueble “y el camión ni siquiera puede entrar”, y ella misma tiene que caminar cargando sus cosas.

Agregó que por esta situación ha llevado escritos avalados por el comité de su colonia en donde le dan la razón por esa situación, mismos que ha presentado al alcalde Guillermo Mejía Peralta sin que a la fecha haya intervenido.

Indicó que su inconformidad ha sido motivo para que algunos de los integrantes de esa secta se burlen de ella, pues les dicen que no les pueden hacer nada ya que hay funcionarios municipales que forman parte de ella, e incluso hay otros que han tomado actitudes amenazantes e intimidatorias en su contra.

La afectada hizo responsable al alcalde de cualquier cosa que le pueda pasar, pues su casa ha sido apedreada por las noches, lo cual es totalmente injusto pues es el lugar donde ella vive desde hace años, por lo que es absurdo que tenga que estarse defendiendo en contra de quienes están pasando por encima de la ley apoderándose de áreas públicas y privadas.