Niega CalderÃ³n estar detrÃ¡s de las protestas de PF y exige presentar pruebas

El expresidente Felipe Calderón exigió al secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, presentar las pruebas de que él está detrás de las protestas de la Policía Federal.





Este día el funcionario señaló que no es una casualidad que los inconformes, quienes se oponen a sumarse a la Guardia Nacional, solicitaran que Calderón fuera su líder sindical.

Niego categóricamente la cobarde insinuación, que desde el poder se hace, de que yo he organizado o que estoy detrás de las protestas de los policías federales. En particular al Presidente, pero específicamente al secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas las presente y actué en consecuencia, y si no las tiene, retire de inmediato esas calumnias”, señaló Calderón en un video.

El expanista agradeció la petición que un grupo de policías le hizo para que sea el ‘líder sindical’ del gremio, aunque reconoció que esto en lugar de ayudar, los perjudicaría.

“Sé también que algunos de los policías de la protesta me mencionó, como alguien que pudiera representarlo. Yo agradezco mucho a ese policía o a esos integrantes de la Policía Federal, que piensen de buena fe que puedo ayudarlos, pero no es mi papel, no está bien que yo intervenga como representante de ustedes”.

«Mi nombre, más que ayudarle, les perjudicaría, porque mira: en el gobierno, y particularmente en la secretaría, gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos, por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Entonces, por hacerme un daño a mí, van a terminar haciéndoselo a ustedes. Gracias, pero no puedo aceptar su oferta”, señaló.



Calderón también expresó que la protesta de los policías federales tiene origen de fondo, como la reducción de prestaciones y condiciones indignas; y de forma, como el trato despótico y el desprestigio del que han sido víctima.

Defendió a los agentes y dijo que no es cierto que todos sean corruptos y que todos están echados a perder, como ha afirmado este gobierno.

«Las protestas de los elementos de la policía federal son, a mí juicio, el resultado de un problema de fondo y de un problema de forma. ¿Cuál es el problema de fondo? Lo que ellos nos están diciendo, los policías nos están hablando en los medios de comunicación de problemas asociados con su traslado o su sumisión a la Guardia Nacional.

«Hay un tema de fondo que es, ellos nos señalan, que afirman tener reducciones en sus prestaciones laborales, que afirman que se le han cancelado prestaciones como el seguro de riesgo, el seguro médico o que no se les está pagando adecuadamente lo que son los gastos que erogan, es decir, sus viáticos”, explicó.

Calderón también dijo estar de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, de que en el sexenio pasado se exacerbó el problema en la Policía Federal.

Estoy de acuerdo, señor presidente, con lo que dice. Es probable que en el sexenio pasado, al relajarse los mecanismos de control y al restarle prioridad a la seguridad y a la Policía Federal se haya exacerbado ese problema”, dijo.

De paso, le pidió que deje de descalificar a los que no piensan como él y defendió que «todos somos mexicanos» y pidió «respetuosamente» dejar de dividir al país.

El expresidente reiteró su gratitud a la policía federal, soldados y marinos, de quienes dijo, se esmeró en mejorar su vida laboral y familiar.