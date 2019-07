El nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado de Veracruz, Raúl Alberto Paredes Hernández, ofreció puertas abiertas y trato humano de esa institución para con la ciudadanía. Aclaró que el provenir de las fuerzas armadas no significa que no se respetarán los derechos humanos de los migrantes. Confirmó que hoy por hoy la zona más álgida en el paso de migrantes es el sur de la entidad, en particular Acayucan. No mencionó cifras.













