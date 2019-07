Abogado de Lozoya solicita citar a declarar a PeÃ±a Nieto, Videgaray y Coldwell

La defensa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó de manera formal a través de un amparo que se cite a declarar en calidad de testigos al ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray y al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.





Además, el abogado Javier Coello también solicitó a declarar al ex subsecretario de Hacienda Miguel Messmacher y al ex director de CFE Enrique Ochoa.

“Si se quiere llegar al fondo de este tema hay que llamar al ex presidente y que lo aclare. Los testigos tienen que declarar sobre los hechos por los que se investiga y por lo que se les conste, el señor Enrique Peña Nieto era el presidente y yo quiero preguntar cuáles fueron sus contribuciones en el caso”, dijo el defensor de Lozoya de acuerdo con El Financiero.

El objetivo del abogado es que los ex funcionarios expliquen lo que, dentro de su ámbito de competencia, hicieron o decidieron para la compra que hizo Pemex en 2014 de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados.

De acuerdo con El Financiero, en conferencia de prensa, la defensa dijo que deben explicar cuáles fueron sus instrucciones en la compra de la citada planta por parte de Pemex, aunque aclaró que su posición no es imputar jurídicamente a nadie.

Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth aseguraron que Lozoya está en México y se presentará ante las autoridades judiciales cuando existan las condiciones para enfrentar el delito que le imputan, el cual, agregaron, “no es grave y no amerita la prisión preventiva oficiosa”.

“No queremos imputar a nadie, queremos obtener información de estas personas que tienen información de cómo se manejó la compra y esas preguntas no servirán. Si la Fiscalía General de la República, de conformidad a las respuestas ve necesario investigarlos puede hacerlo”, dijo.

El abogado enfatizó que la adquisición de Agronitrogenados para rehabilitarla "tuvo el visto bueno y autorización de PMI Holding, y de los Consejos de Administración Norteamericana y de PMI Infraestructura y Desarrollo", lo que también se hizo del conocimiento del Consejo de Administración de Pemex en el acta 865 con fecha del 17 de diciembre de 2013.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO