Even, sin autoridad para indagar nepotismo; lo voy a exhibir: Eric

Para el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el fiscal anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres, no tiene "calidad moral” para investigar a funcionarios de la administración estatal por supuestos casos de nepotismo.





Incluso reveló que en breve exhibirá al funcionario yunista públicamente puesto que le “sacó” propiedades a ex duartistas para liberarlos.

Ante ello, Cisneros Burgos, recomendó al Fiscal que primero investigue los casos de corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE) dirigida por Jorge Winckler Ortiz.

Llamó al Fiscal "patito"y lo exhortó a que investigue todos los actos de corrupción que hay al interior de la Fiscalía "y luego que haga un autoanálisis, porque él fue nombrado producto de un acto de corrupción”.

Tras la declaración de Marcos Even, sobre que se investiga al Gobernador, a la Contralora del Estado y al Subsecretario de Finanzas por incumplimiento de un deber legal, el Secretario de Gobierno dijo que Even ve la paja en el ojo ajeno pero no en el propio. "Entonces, es una persona no solamente sin calidad moral, sino sin calidad ética”.

Señaló que el Fiscal Anticorrupción aparece en vídeos y audios donde negocia la salida de prisión de los exduartistas por lo que consideró que es una persona sin ética y sin vergüenza, “porque si tuviera un poco de vergüenza, ya hubiera renunciado hace tiempo”.