La Guardia Nacional investigará delitos del fuero federal y del fuero común en el estado, es decir que la Fiscalía General a cargo de Jorge Winckler ahora deberá coordinarse con los elementos de esta institución armada.





No obstante por esta razón en los próximos días se definirá un protocolo de actuación a nivel nacional para que exista una mejor coordinación.

El fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, refirió que en próximos días habrá una reunión o asamblea extraordinaria con fiscales de los estados para establecer dicho esquema de trabajo, sobre todo a partir de que comenzaron a replegarse los guardias en 12 municipios de la entidad y el resto del país.

Winckler recordó que la colaboración interinstitucional fue el tema más relevante de la reciente XLI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), presidida por Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR.

Expuso que el fiscal general dejó en claro que no aceptarán tener tareas que no corresponden a las fiscalías, planteando que las funciones del Ministerio Público no son funciones de prevención del delito ni de seguridad pública, sino de recepción de denuncias o querellas, trámite de ellas y judicialización y representación social en los juicios.

Hay que recordar que en dicha asamblea se determinó que entre las facultades y atribuciones de las fiscalías y procuradurías se encuentran verificar las actuaciones de investigaciones urgentes que realice la Guardia Nacional, así como cuando actúe como primer respondiente.

También les corresponde la conducción y mando de investigaciones criminales, actuación como auxiliares en medidas de protección, auxilio en cumplimiento de mandatos judiciales y ministeriales, verificar la debida realización de técnicas de investigación, la cadena de custodia y disposición de bienes asegurados, entre otras.

Según la ley, la Guardia Nacional deberá de investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público competente en el ejercicio de esa función.

Al respecto, Winckler Ortiz refirió que todo lo anterior está supeditado a la firma de un convenio que se hará público en los próximos días.

“Habrá que esperar si el Gobierno del Estado ya firmó este convenio porque afortunadamente y yo lo celebro se espera la llegada de cuatro mil elementos de la Guardia Nacional que ayudarán a trabajar en materia de prevención delictiva y también ayudarán a las fiscalías tanto general como del estado a la investigación de delitos bajo la conducción de los fiscales”.