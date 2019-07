Los 400 Pueblos denigran la imagen de Xalapa: hoteleros

El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez, aseveró que el movimiento de Los 400 Pueblos denigra la ciudad y afecta el turismo, por lo que las autoridades estatales deben tomar medidas.





"Este tipo de eventos se sabe que es gente acarreada, manipulada, que por 150 o 200 pesos vienen a hacer este tipo de situaciones", dijo.

Refirió que además ese tipo de acciones denigran la ciudad y es una "falta de respeto" hacia la ciudadanía, a lo que suma el desorden, basura y tráfico que generan a su paso.

"Yo creo que es una situación difícil, no es fácil, ya viene de muchos años, gobiernos pasan y la situación es la misma; yo creo que en ese sentido, con la entrada de la Guardia Nacional, yo creo que deben poner un poquito más de orden", dijo.

De esa forma remarcó que si la queja es contra un político o institución en particular deberían hacer sus manifestaciones en sus edificios y no en pleno centro de Xalapa, dado que ello no abona en nada al turismo.