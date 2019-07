Se caen Facebook, Whatsapp e Instagram, a nivel mundial

Si no puedes publicar tus fotos y actualizaciones en Facebook e Instagram, no eres el único. Whatsapp también está fallando. Las redes sociales están presentando fallas desde las 8:00 ET (Facebook e Instagram) y desde las 9:00 ET (Whatsapp), según DownDetector, que monitorea los reportes de problemas en plataformas sociales.





DownDetector ha recibido decenas de miles de reportes de problemas en las últimas horas.

En Instagram, algunas de las fallas reportadas van desde no poder publicar stories o fotos y que las imágenes no cargan en el feed. .

En Facebook, según los usuarios, las imágenes no están cargando, y muchos reportan que solo ven el logo y la pantalla en blanco.

Según los mapas, aunque se han presentado reportes en varios países del mundo, en ambas redes sociales se han reportado más problemas en EE.UU., Francia, Bélgica, Reino Unido y Países Bajos.

En Whatsapp los usuarios reportan que no pueden descargar ni reproducir imágenes, ni enviar mensajes de audio. Se han reportado más problemas en Whatsapp en Sudamérica:

Esta sería la segunda ocasión en cuestión de meses que estas redes sociales presentan problemas en su funcionamiento, sin que hasta el momento se haya aclarado a que se debe dicha situación.

Todo esto ocurre en momentos en los que las empresas dirigidas por Mark Zuckerberg son fuertemente cuestionadas tanto en Europa como Estados Unidos, debido a la gran influencia que han adquirido y las limitaciones que han demostrado para detener la difusión de noticias falsas, videos adulterados o transmisiones en vivo de hechos violentos como sucedio recientemente en Nueva Zelanda.