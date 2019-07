Meghan Markle la mÃ¡s buscada en Wikipedia

Desde su llegada a la familia real, Meghan Markle es uno de los personajes más populares en todo sentido, una prueba de ello es que se ha convertido en una de las personas más buscadas en Wikipedia, algo que Kate Middleton todavía no logra con 8 años desde su integración a la realeza.

De acuerdo con World Index, una entidad involucrada en temas estadísticos sobre economía, cultura, ciencia y tecnología, entre otros, el nombre de la ex actriz se encuentra en una lista de los 10 personajes más buscados en la Wikipedia.

Eso no es lo más sorprendente, y es que la recién convertida en madre aparece en el listado de búsqueda por encima de personajes como: la reina Isabel, Freddie Mercury, Stephen Hawking, Cristiano Ronaldo, entre otros.

Debido a que por ahora se encuentra menos expuesta a los medios por su licencia de maternidad, es imposible asegurar que en 2020 la duquesa de Sussex conserve su posición o incluso la supere. Mientras tanto, deberá aprovechar al máximo sus próximas apariciones en actos oficiales, para mantenerse vigente.

Lo que sí es un hecho, es que de manera inconsciente o no, Meghan se ha convertido en tema de discusión . Desde ser la primera royal con un divorcio previo, además de su ascendencia afroamericana, hasta las supuestas diferencias que ha tenido con la duquesa de Cambridge .

Finalmente, con alguna estrategia de por medio o no, la duquesa ha creado expectativas en sus seguidores al intentar llevar su vida de la manera más íntima como le ha sido posible. Por ejemplo, el próximo bautizo su primogénito Archie Harrison.