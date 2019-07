Choapenses temen tomar taxis por la noche

A pesar que en el municipio de Las Choapas se activó recientemente un esquema de ‘Taxi Seguro’, los ciudadanos siguen teniendo miedo de abordar las unidades después de las 22:00 horas.





Refirieron que no existe ningún mecanismo de seguridad que les garantice que no serán víctimas de un delito abordo de las unidades de transporte público, debido que desde el 2017, el gobierno del estado trató de integrar un padrón de los choferes y unidades que llamó ‘reordenamiento vehicular del transporte público’, el cual finalmente no funcionó.

Personas adultas explicaron que muchos de los taxistas aún circulan en esta ciudad, con vidrios polarizados o mallas para el sol, que aunque sea de noche, no son retirados por el chofer, con la clara intensión de cubrir lo que ocurre al interior del vehículo.

Otro de los elementos que aseguran que los ponen en riesgo a los pasajeros, es el incremento de unidades con números clonados, es decir, varios vehículos traen el mismo número económico.

El ingreso de nuevos choferes, también genera preocupación entre los usuarios, debido que están en constante tránsito, por lo que no se tiene un historial laboral ni muchas veces de identidad.









Refirieron que transporte público, debería de regular y establecer mecanismos para garantizar seguridad de los usuarios, debido que en la zona sur del estado, las unidades de taxi, han sido utilizados en ocasiones hasta para delinquir.