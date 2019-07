Trump aplaude freno a migración y descarta aranceles

En materia migratoria, no todas las cartas están sobre la mesa. El presidente Donald Trump ha aclarado este lunes que la amenaza de imponer aranceles a México como castigo por no frenar la ola migratoria ya no está en discusión. “Creo que el presidente [Andrés Manuel López Obrador] está haciendo un gran trabajo”, sostuvo el republicano tras firmar un paquete de ayuda de 4,6 mil millones de dólares aprobado por el Congreso para ayudar al gobierno federal a enfrentar el aumento de inmigrantes centroamericanos en la frontera de EE UU y México. Hace un mes, Trump había anunciado un gravamen escalonado a todos los productos mexicanos, que luego descartó tras llegar a un acuerdo migratorio con el país vecino del sur, el que se comprometió a controlar con más agentes las entradas.





“¿Están las tarifas contra México fuera de la mesa?”, le preguntó un periodista al presidente estadounidense, quien respondió: "Bueno, ahora lo están”. La respuesta deja abierta la puerta a que sus intenciones de imponer aranceles a los productos mexicanos vuelvan a discutirse. A finales de mayo Trump anunció un gravamen del 5% a todos los productos importados del país vecino, que iría aumentando gradualmente hasta al 25% mientras no percibiera una mejora en el control de los sin papeles en la frontera.

La Administración de López Obrador reaccionó rápidamente para evitar el escenario planteado por el republicano y tras una semana de negociaciones, EE UU retiró la amenaza, bajo el compromiso de México de "registrar y controlar las entradas en la frontera" así como "a desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio y en especial en la frontera sur".

Trump adelantó que la llegada de migrantes sin papeles a la frontera estadounidense se han “reducido mucho”. “Fue debido a las tarifas, pero lo importante es que están haciendo un muy buen trabajo y él (López Obrador) es muy inteligente por hacerlo porque suena como que son muchos soldados, pero esa es una pequeña fracción de lo que costarían las tarifas a México", explicó el mandatario, que destacó los 16.000 agentes que envió el presidente mexicano este fin de semana a la frontera, además de los 6.000 efectivos dispuestos en la línea divisoria con Guatemala. El Gobierno estadounidense informó este lunes que durante los tres primeros meses del año deportaron a 62.968 inmigrantes, un 5,4% inferior a la cifra registrada el trimestre anterior.

La semana pasada, el republicano afirmó en su lanzamiento por la reelección en 2020, que su aprobación entre hispanos había aumentado en 17 puntos hasta alcanzar los 50 debido a que es “duro en la frontera”.

En junio, las encuestas le daban entre un 25 y 30% de aprobación en dicha comunidad. Sin embargo, este lunes reiteró su argumento: “¿Quiénes saben mejor que nadie quienes están entrando por nuestra frontera? Los hispanos.

A los hispanos les encanta lo que hago porque, en primer lugar, no quieren perder su trabajo". El presidente también aseveró que los agentes de la patrulla fronteriza están “muy enojados” con los demócratas porque “quieren abrir las fronteras”. La semana pasada la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes fue la que propuso el plan de los 4,6 millones de dólares que este lunes firmó Trump.

