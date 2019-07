A un año: dos terceras partes de la población respaldan a AMLO

Según la encuesta, los que votaron por López Obrador hace un año le otorgan hoy una aprobación de 85 por ciento. En contraste, los votantes de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya, sus principales adversarios en las urnas, le dan 40 y 35 por ciento de aprobación al presidente. Entre quienes no votaron el pasado 1 de julio, AMLO cuenta con 54 por ciento de apoyo.

De acuerdo con la serie de encuestas de El Financiero, que en esta entrega se presentan con promedios mensuales, López Obrador tuvo niveles de aprobación por arriba de 80 por ciento en enero y febrero, de por lo menos 70 por ciento en marzo y abril, y obtuvo 67 y 66 por ciento en mayo y junio. Si bien el apoyo popular a López Obrador se mantiene alto, la mayoría de los ciudadanos opina que el país no ha cambiado desde las pasadas elecciones presidenciales.

Al preguntarles si el país está mejor o peor con López Obrador como Presidente, 27 por ciento dijo que está “mejor”, el 26 por ciento dijo que está “peor”, y el 46 por ciento afirmó que el país sigue “igual”. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía no espere mejoras con el gobierno de AMLO, a quien ratifican un apoyo mayoritario. De acuerdo con la encuesta, si hoy hubiera una consulta de revocación de mandato, el 62 por ciento de los entrevistados votaría para que López Obrador siga en el cargo, mientras que 34 por ciento preferiría que no continúe.









CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO

https://elfinanciero.com.mx/nacional/a-un-ano-dos-terceras-partes-de-la-poblacion-respaldan-a-amlo