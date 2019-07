En los últimos meses mototaxistas de Texistepec, han invadido jurisdicción en cuatro rutas (localidades) que antes cubrían taxistas, derivado de la falta de control por parte de las autoridades de Transporte Público.





Higinio Mortera Ortiz, presidente de la alianza de taxistas, detalló que lamentablemente el problema del excesivo número de mototaxis no se ha podido controlar por parte de las autoridades y pareciera que están empeñados en no frenar la situación.

“Ya perdimos cuatro rutas, no porque quisiéramos, si no que lamentablemente no podemos competir contra los mototaxis en cuanto a precios. Actualmente ya realizan corridas hacia localidades Montenegro, Loma Central, Encinal y dos localidades que se ubican con dirección hacia la exazufrera”, señaló el líder de taxistas.

Agregó que aunque circular a bordo de esas unidades con dirección a las localidades citadas, represente un peligro de sufrir un accidente, los ciudadanos deciden viajar para ahorrarse unos cuantos pesos.

Aunado a esas localidades en las que los mototaxistas ya ingresaron, los taxistas ya no realizan corridas en cabecera municipal.









“Hacemos un llamado al gobierno estatal, para que voltee a ver esta situación. Ya no tenemos ganancias y el tema de los mototaxis nos viene a ahorcar”.

Mortera Ortiz, detalló que prácticamente realizan puras corridas ‘largas’ hacia Villalta, Peña Blanca, Camelias, Xochiltepec, Boca del Rio, Teno, Casas Viejas, Zapata, sin embargo eso les representa desgastes en sus unidades.