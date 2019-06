Chivas pierde ante River en San Diego

El panorama no es nada alentador, deja más dudas que certezas. Chivas fue goleado por el River Plate 5-1 en partido de preparación dentro de la Colossus Cup, en la cual no le costó trabajo a los argentinos ganar, golear y gustar, ya que los tapatíos cometieron muchos errores defensivos que aprovecharon.

De entrada la defensa se equivocó cualquier cantidad de ocasiones y aunque fue un partido dentro de una copa de corte amistoso, las formas importan y la goleada deja mal parado a toda la plantilla.

En el arranque del partido Chivas salió con Carlos Villanueva cubriendo el lateral izquierdo, jugando como centrales Hiram Mier y Hedgardo Marín, así como Josecarlos Van Rankin como lateral derecho. Dieter Villalpando abierto por izquierdo y dos contenciones, Michael Pérez con Jesús Molina. "Conejito" Brizuela abierto por banda derecha, "Chofis" López libre en medio campo y en punta, Alan Pulido.

El equipo argentino dominó desde el silbatazo inicial, impuso condiciones, mostró más idea, cerró espacios y por momentos, hasta se dio el lujo de imponer el ritmo futbolístico "cascareando". Chivas no se encontraba en el campo.

River Plate se fue al frente al minuto 26, cuando Nicolás de la Cruz, en tiro libre metió zapatazo inalcanzable para el arquero Antonio Rodríguez, quien voló a su costado derecho pero el esférico fue colocado perfectamente en el ángulo superior derecho. Golazo del equipo argentino.

Chivas al 36' ya estaba dos goles abajo. Se dio falla defensiva en la zona baja, Christian Ferreira apareció solo por centro del área, cedió a la derecha para Rafael Borré, quien solo y su alma, sacó tiro cruzado para vencer a Rodríguez.

El primer tiempo terminó con un Guadalajara chato, sin ofensiva, no realizó un solo disparo al arco defendido por Enrique Bologna, quien pasó un día de campo. Las líneas rojiblancas estuvieron distantes en todo momento, sin idea.

Arrancando el segundo tiempo, al 46', Ignacio Fernández estrelló el balón en el travesaño, pero legó para el contrarremate De la Cruz, para firmar el segundo y ponía el 3-0, a favor del River Plate.

Los tapatíos al 63', acortaron distancias tras autogol de Gonzalo Montiel, quien en el intento de cortar el centro de Sandoval terminó por mandar el esférico al fondo. Los rojiblancos con varias modificaciones se vieron mejor, también porque el equipo argentino cedió la iniciativa para contragolpear.

Cuando transcurría el 69', Chivas comete de nuevo una falla en la zona de seguridad, que no perdonó Ignacio Fernández, quien controló esférico para luego sacar disparo cruzado con el cual venció por cuarta ocasión a Toño.

Chivas estaba perdido, al 76', el equipo argentino entró de nueva cuenta por el centro. River aprovechó el desconcierto para marcar el quinto tanto, en lo que ya era una "cascarita" del conjunto argentino, tras anotar el recién ingresado Rollheiser.

Chivas no mostró mucho a la ofensiva, pero resalta la entrada de Sandoval, que le dio por la zona izquierda otra perspectiva, ya que en el primer tiempo fue una avenida y con su ingreso el equipo se mostró diferente, atacó, pero ya el encuentro estaba definido.