Maestros exigen a Gobierno de Veracruz otorgar basificaciones y pagos atrasados

Con una lona colocada en la fachada de la secundaria Quetzalcóatl, maestros de la delegación D-II-88 del SNTE demandan al gobierno del estado otorgar las basificaciones pendientes, así como los pagos que hay atrasados para varios maestros, situación que ya tiene del conocimiento la SEV pero hasta ahora es omisa.





Jesús López Carreón, secretario de Trabajos y Conflictos de la Delegación, refirió que hay maestros que no tienen base pero cubren horas en los salones, lo que es una afectación para ellos pues no cuentan con sus prestaciones.

Además de ello, abundó, se tienen pagos pendientes a maestros por claves que no se han pagado y que tienen años esperando por ello, y otros que han cubierto horas desde hace casi un año y tampoco han recibido el recurso correspondiente.

Añadió que hay necesidades que no se han cubierto en escuelas, por ejemplo horas que faltan por otorgar a maestros y de esto están sabedoras las autoridades educativas que tal pareciera que no quiere solucionar todos estos problemas para no hacer esos pagos.

Mencionó que cada escuela tiene sus necesidades y que son urgentes de atender, por ello es que el SNTE exige una respuesta por parte de la SEV, ya que estas omisiones no sólo perjudican a los maestros, sino también a los alumnos.