Presentan proyectosÂ a Sectur para zona centro de Veracruz

La reactivación de las vías de las vías del tren del Huatusquito y ampliar la Ruta del Café son algunos de planteamientos que hizo la secretaria de Turismo del estado, Xóchitl Arbesú, a los prestadores de servicio de la región, indicó Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo de Turismo de la Región de Orizaba (CTRO).





“Le agradecimos a la secretaria por estar al tanto de lo que se necesita en el sector turístico y sobre todo con los organismos empresariales, pero se le hizo la observación de que se necesita trabajar en conjunto porque siempre se ha hecho el trabajo solos como prestadores de servicio, nunca hemos sentido el apoyo tanto estatal como federal”, indicó.

Cruz Montesinos mencionó que se vio que la funcionaria tiene la intención de hacer algo por la región y el estado de Veracruz e hizo el comentario de que quieren retomar la parte de las vías del tren del Huatusquito, así como ampliar la Ruta del Café, además de poner una oficina en Orizaba, lo cual sería fundamental para tener contacto y soluciones de manera inmediata.

Respecto al impuesto del 3 por ciento al Hospedaje, comentó que la funcionaria reconoció la importancia de que ese recurso sea bien aplicado para la promoción del estado, por lo que incluso están tratando de traer a la televisión nacional para desarrollar trabajos y promociones.

Agregó que por parte de los prestadores de servicio se le hizo el comentario de que se abrirá la ruta turística en un mes o mes y medio y ella se comprometió a estar presente.

Incluso, destacó, reconoció que es frustrante no tener apoyo y estarlo esperando y comprometió no mentirles, sino hablarles claramente lo que se puede y lo que no se puede, lo que les convenció o por lo menos le darán el beneficio de la duda y sólo se espera ver cómo se estará trabajando, ya que hubo respuestas inmediatas y fechas, lo que consideran importante.