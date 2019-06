Alistan taxistas movilizaciÃ³n en zona centro de Veracruz

En demanda de que se ponga orden en el tema del transporte y se trabaje en la seguridad, taxistas de la región de Orizaba participarán en la movilización estatal convocada por ese gremio, indicó Jairo Guarneros Sosa, asesor de trabajadores del volante en la región centro.





Mencionó que la Coalición Estatal de Taxistas convocó a una movilización en toda la entidad para pedir la eliminación del gafete de identificación y que en su lugar se use la ampliación de la licencia de manejo, seguridad para los trabajadores del volante y condonación de impuestos para aquellos que están en proceso de emplacamiento y que no lo pudieron hacer no por culpa suya, sino por la irresponsabilidad del mismo gobierno.

Recordó que en el bienio de Miguel Ángel Yunes se comenzó a presentar esta problemática, pues el pago por ese trámite subió a más de 20 mil pesos, lo cual es excesivo.

Indicó que también se plantea que se resuelva la situación del reordenamiento para todos los trabajadores del volante que por alguna causa no pudieron ingresar al programa.

Recordó que ese reordenamiento tuvo únicamente fines recaudatorios y sólo metió más desorden, pues hubo muchos abusos y excesos y mucha gente que se quedó fuera por presentar diversas situaciones que no se consideraban y otros más que entraron y es la fecha en que no reciben su orden de emplacamiento.









“La idea es que se ponga orden dentro del transporte y nosotros nos adherimos a esta convocatoria que se ha hecho de movilización para esta semana cómo Coalición de Organización de Taxistas Independientes de la Región de Orizaba”, apuntó.

Guarneros Sosa explicó que la manifestación se hará en la ciudad de Córdoba y sólo se están poniendo de acuerdo en el día, ya que la coalición estatal está convocando a que sea el primero de julio, pero aquí se valorará si es prudente en esa fecha o en días posteriores.