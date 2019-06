RecibirÃ¡ IMSS donadores de sangre este sÃ¡bado y domingo

En la recta final del Maratón de Donación de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco de Sangre del Hospital General de Zona 36 de Coatzacoalcos, Veracruz, habilitará el servicio este sábado y domingo a partir de las 7 de la mañana, para dar oportunidad a la población a realizar “el regalo de vida”.





En tanto, este viernes la donación altruista se recibirá en el Banco de Sangre, requiriéndose un ayuno mínimo de 4 horas, además del cumplimiento de los requisitos como ser mayor de 18 y menor de 65 años, así como pesar más de 50 kilos.

Además, no haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea, infección dental en los últimos 14 días; no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días; esperar 12 meses tras tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones; no haber sido operado en los últimos seis meses, ni haberse vacunado en los últimos 30 días.

El IMSS ofrece la oportunidad a la población a contribuir con 450 mililitros de sangre para salvar vidas, la donación no produce ningún riesgo para la salud del donante, todo el material empleado es nuevo y no produce variaciones en su peso.

Toda la sangre es estudiada con tecnología de punta, con pruebas para detectar enfermedades transmisibles o sus agentes causales como el virus del SIDA, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, mal de chagas, además de identificar el grupo sanguíneo y Rh, de tal forma que sea segura la transfusión.

Gracias a la donación de sangre, se pueden salvar vidas como la de José Guadalupe Torres Uscanga, de 21 años de edad, quien sufrió hace dos años un accidente de trabajo que lo tuvo al borde de la muerte, durante tres meses estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde además de cirugías y los cuidados del personal médico, requirió 64 unidades de sangre. Ahora se recupera en casa rodeado de su familia, incluida su bebé de escasos meses.

“Gracias a varias personas que me hicieron donaciones, hoy me encuentro con vida disfrutando de mi familia, disfrutando de mi esposa e hija, sino fuera por esas personas que donaron su sangre para mí no estaría vivo, por eso hago la invitación a la población a donar sangre, y dar la oportunidad de vida a alguien grave”, dijo Torres Uscanga.