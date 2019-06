Descartan que proceda desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano

El director jurídico del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Christian Marino Calihua Galicia, aseveró que no procederá la desaparición de poderes en este municipio, aunque lo haya solicitado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.





Sostuvo que García Jiménez sustentó su petición con actos de violencia ocurridos en otras demarcaciones, presentó documentales en las que se incluyen como pruebas notas periodísticas y ni siquiera acreditó su personalidad jurídica como titular del Poder Ejecutivo.

“El gobernador basa su petición en homicidios que se han perpetrado en la Sierra de Zongolica, pero estos se han ejecutado en municipios distintos y lejanos al municipio de Mixtla de Altamirano”, declaró.

Refirió que el homicidio de la ex alcaldesa de Mixtla de Altamirano, incluido por el gobernador en su solicitud al Congreso, ocurrió en el municipio de Los Reyes, en la comunidad de Atlanca, lo que es lejano al municipio de Mixtla de Altamirano.

En cuanto al asesinato de Manuel Orea, tío de Vallejo quien fue asesinado en 2017, expuso que fue atacado en los límites del municipio de Rafael Delgado y Tlilapan, lugares que quedan aproximadamente a hora y media de Mixtla de Altamirano por carretera.

“La pretensión del gobernador (de desaparecer poderes) está basada en hechos que no son o no corresponden al municipio”, expuso el director jurídico, añadiendo que la violencia está extendida en todo el Estado y no por esta razón se buscan intervenir todos los municipios.

Además, evidenció que al solicitar la desaparición de poderes el gobernador no acreditó su personalidad jurídica ante el Congreso del Estado dentro del expediente, es decir que hizo dicha petición sin sustentar legalmente que es titular del Poder Ejecutivo; además la mayoría de sus documentales para sustentar su determinación son notas periodísticas.

“En el procedimiento administrativo que se inició con la denuncia de él pidiendo la desaparición de Mixtla, pero no acreditó su personalidad dentro del expediente”, expuso Calihua Galicia.

Por lo anterior, no existen los elementos para que el Poder Legislativo decrete la desaparición del ayuntamiento, aunque en caso de que ocurra buscarán impugnar el fallo del Congreso del Estado, el cual tiene mayoría morenista.

Finalmente añadió que con estas circunstancias no se actualiza el artículo 130 de la Ley del municipio libre, que establece que pare que proceda la desaparición de poderes debe de haberse perdido la paz social y el orden público; además deberían de haber renunciado la mayoría de los ediles.

“Aquí están presidentes municipales que pueden constatar la situación y la tranquilidad del municipio y la otra es que los ediles hayan renunciado a su cargo, lo que tampoco ha pasado. Tan es así que la alcaldesa ya tomó posesión del cargo”, indicó.