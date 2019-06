Ferrociclables podrían desalojar a colonos en Minatitlán

El empresario Javier Soberano Torres indicó que Ferrociclables SA de CV tiene la disposición de negociar con los colonos de Un Paso a la Gloria o Tlalcualoya para llegar a un acuerdo con el precio comercial del predio, pero si en determinado tiempo no hay convenio, la empresa procederá legalmente.





El empresario Javier Soberano Torres declaró a los medios que en la colonia “Un paso a la gloria”, prácticamente su empresa “Ferrociclables es dueño hasta de todas las casas que se encuentran en este predio”.

El legítimo propietario de los terrenos que comprende 10 hectáreas, 60 áreas y 70 centiáreas, adquirido en una licitación a sobre cerrado en la Secretaria de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) finiquitado el 04 de junio del 2018, también acudió a la reunión efectuada antes del medio día con los habitantes y con el director de Patrimonio del Estado donde se acordaron mesas de trabajo.

“La empresa está en las condiciones de poder negociar con ellos por ello acudimos a la solicitud de gobierno del Estado siempre y cuando lleguemos a un acuerdo con el precio comercial del predio, porque tenemos entendido que los colonos quieren que el gobierno les regale el terreno”, afirmo Soberano Torres.

Soberano Torres explicó que los colonos buscaron a Patrimonio y “ellos os buscaron para llegar a una negociación y ser los árbitros del predio; nosotros ya estamos por entregarle toda la documentación que están solicitando para llegar a un convenio”.

Pero aclaró: “esto no quiere decir que ya se arregló lo de Patrimonio del Estado … se van a armar la mesa de negociaciones, se va a hacer lo que indiquen para poder llegar a un arreglo con las personas que habitan en el precio; por parte de la empresa Ferrociclables no estamos en contra de no llegar a una negociación siempre que sea favorable con nuestra empresa”.

Preciso que ellos no van hacer avalúos de las casas, sino de la tierra, ese es el acuerdo que va tomar la empresa, sin embargo tienen entendido que Patrimonio del Estado van mandar a ser sus avalúos de las de los terrenos con las casas.

Soberano Torres finalmente informó que ellos ya mandaron hacer avalúos comerciales del predio y por metro cuadrado el costo va en más de mil 300.