Veracruzano participará en Olimpiada de Química en Paris

Los límites no existen para quienes tienen ganas de superarse y trascender, tal es el caso del estudiante, Héctor Jair Jiménez García que participará en la ’51 Olimpiada Internacional de Química’ que se realizará del 21 al 30 de julio en Paris, Francia.





El joven originario de Minatitlán, cursa el sexto semestre en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) 18 de Coatzacoalcos, y representará a México en esta competencia junto con dos estudiantes de Jalisco y uno más de Chihuahua.

Durante más de un mes recibieron asesoría práctica y teórica por docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y también por ex competidores olímpicos veracruzanos.

“La verdad me siento muy emocionado por haber logrado alcanzar esta meta, nervioso porque es un evento internacional en donde estaré representando a millones de mexicanos, pero también me siento seguro de mi mismo porque ha sido un proceso arduo de trabajo, en el que he sacrificado tiempo, vacaciones, pero sé que todo ha sido por un bien mayor”, indicó.

En esta competencia los mexicanos se enfrentarán a estudiantes de 80 países, es por ello que estarán acompañados por dos mentores de la UNAM, quienes los ayudarán a traducir los exámenes de inglés al español.

“El año pasado, el primer lugar lo obtuvo China y el segundo lugar fue Rusia. México ha tenido solo el segundo lugar en el año 2012”, refirió.

Antes de obtener su pase a la Olimpia Internacional de Química, obtuvo primer lugar en la Olimpiada Nacional de Química que se efectuó en marzo en la ciudad de Guanajuato.

EN LA INFANCIA LE NACIÓ EL INTERÉS POR ‘QUÍMICA’

A la edad de 10 años, descubrió su amor por la química, es por ello que su madre, Eugenia García Carvajal lo apoyó con cursos en esta materia, posteriormente cuando ingresó al Cobaev 08 de Cosoleacaque, se integró a las competencias regionales, estatales e incluso nacionales.

“Cuando estuve en el Cobaev 08 de Cosoleacaque hice examen de selección, aprobé y elegí química porque me gusta, me apasiona y es un reto para mí porque abarca otras ramas de la ciencia. Después cambian al químico Abel Salvador Granados López al Cobaev 18, me ofrece venir para acá y aquí he encontrado varios asesores y he representado a este plantel en varias competencias”, detalló.

Actualmente su promedio es de 9.8 de calificación y aseguró que su principal pilar durante todo este tiempo, ha sido su ‘familia’, quienes lo han apoyado a continuar en las competencias, por lo que agradeció a su madre Eugenia, su padre Héctor Jiménez Fonseca, y sus hermanas Lineth y Nicté, por darle las fuerzas para seguir con su formación académica.

QUÍMICA Y MECATRÓNICA PARA AYUDAR A LAS PERSONAS

Ahora espera los resultados de los exámenes de admisión que presentó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en los que desea estudiar ingeniería en mecatrónica.

“Me gustaría utilizar la Mecatrónica, a través de la robótica; para hacer prótesis para las personas con discapacidad. Mi papá tiene problemas de columna, hernias lumbares y cervicales, se le dificulta caminar. Quiero hacer prótesis para gente como él que tienen problemas para caminar o sentarse, quiero que tengan una vida normal”, refirió.

El futuro de Héctor Jair Jiménez García es prometedor, pues a sus 18 años de edad tiene claras cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo, por ello envió un mensaje a los demás estudiantes que aun no saben qué plantel de educación media superior o superior elegirán.

“Los límites no existen para quienes se proponen grandes cosas, si uno se pone límites, no va a poder avanzar y si no avanzamos, no podremos salir de nuestra zona de confort. Yo siendo de Minatitlán, Veracruz, con bajos recursos, voy a ser representante de México en una Olimpia internacional en Paris, Francia”, puntualizó.

PIDE APOYO A LA CIUDADANÍA

Héctor Jair Jiménez García pide el apoyo de la población para solventar sus gastos personales y de traslado, debido a que la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se hará cargo de la estadía y el viaje a Paris, Francia.

“Cuestiones personales y el traslado de Minatitlán a México, correrán por mi cuenta, por eso acudo a este medio para hacerles la solicitud de algún apoyo económico para que pueda asistir a la Olimpiada Internacional de Química, representando orgullosamente a Veracruz y al país”, agregó.

Quienes deseen apoyar al estudiante, pueden hacerlo a través de la cuenta Santander 5579 0700 9519 1527 que está a nombre de su hermana, Lineth Jiménez García o acudir al plantel del Cobaev 18 en Coatzacoalcos.