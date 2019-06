Ingrid Coronado revela sus planes con televisora

Fue a principios de mayo cuando, después de 19 años trabajando en Televisión Azteca, Ingrid Coronado volvió a Televisa para promocionar si primer libro, Simón y el sauce llorón. Desde entonces, la duda está en el aire: ¿volverá a trabajar en la empresa que la vio nacer? Ella por fin dio una respuesta.

El pasado 21 de julio, la conductora se presentó en el programa de Unicable, Miembros al aire, donde los conductores le preguntaron qué se siente salir de una empresa después de trabajar en ella por casi dos décadas.

“Es de terror, sí, da terror. Estuve 19 años [en Tv Azteca] y de pronto es un salto al vacío y con las manos vacías, porque no sabes qué es lo que va a pasar”, reconoció.

Pese a ello, dijo que no se sentía tan a la deriva, pues confiaba en el respaldo que le daba haber trabajado en varios programas exitosos.

“Siento que cuando tienes pilares que son importantes, como el cariño de la gente, por ejemplo, que gracias a dios, los proyectos que hice a lo largo de esos 19 años fueron éxitos prácticamente todos, te aferras a eso, pero sí, sí da terror, como cuando terminas una relación de lo que sea, pues sí extrañas”, comentó.

A varios meses de su renuncia a la televisora del Ajusco, Ingrid dijo que vale la pena tomar este tipo de riesgos, “sobre todo si en el lugar en el que estamos ya no estamos bien y yo ya estaba muy cansada”, reveló.

La conversación dio pie para que ya, sin preámbulos, Jorge “El Burro” Van Rankin le preguntara: “¿vas a hacer ya un programa en Televisa o qué?”.

Su respuesta fue clara y sin rodeos: “No, por el momento no. Por el momento sigo con la promoción de Simón y El Sauce Llorón”.

Sin embargo, Coronado reconoció que sí ha recibido ofertas de trabajo, pero todavía no se ha decidido por una en particular, ya que ella sigue en año sabático y ni siquiera está tocando puertas.