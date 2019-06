Pese a fin de plazo, poca afluencia en verificentros de Coatzacoalcos

Poca ha sido la afluencia de los automovilistas en los verificentros o centros de verificación autorizados en Coatzacoalcos, a pesar que el 30 de junio vencerá el plazo para que puedan realizar las pruebas pertinentes, de lo contrario se harán acreedores a sanciones.





Al respecto, el colaborador del verificentro A y B, José Ruíz explicó que a través de este proceso se puede determinar la emisión del gas en el que se excedió, de acuerdo a lo establecido por las normas oficiales mexicanas, los cuales son: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburo, oxígeno u oxido de nitrógeno.

“Nosotros censamos cada vehículo para que esté en las condiciones optimas como marcan las normas oficiales mexicanas como la 041, 045 y 047 de la Semarnat, para la mejora de la calidad del aire y nadie exceda los límites permisibles de emisión de gases”, agregó.

La verificación vehicular se realiza en un lapso de 10 minutos, en el que se efectúan tres pruebas, la visual (se acelera el vehículo a 20 kilómetros por hora y se observa la emisión de gas azul o negro), posteriormente se hace la toma de muestras con un equipo especial a los vehículos a 20 y 40 kilómetros por hora.

En caso de no aprobar alguna de las pruebas, se determina la emisión del gas en el que se excedió para que se hagan las reparaciones correspondientes al vehículo.

“Ahorita tenemos poca demanda de los automovilistas, a pesar que se había comentado de algunas sanciones por no portar la calcomanía de verificación. No se está cobrando ni multas, ni recargos, el precio se sigue sosteniendo en 365 pesos , no importa cuántas verificaciones se les haya pasado“, agregó.

Por último, precisó que los verificentros ubicados en Independencia 203, Quevedo 2201 y Av. Universidad 29, operarán de 8:00 a 18:00 horas.