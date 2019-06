Se optimizará uso de recursos de tiendas escolares: Zenyazen

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, resaltó que tras la aprobación en el Congreso del Estado para que la administración de las tiendas escolares esté a cargo de la dependencia, se optimizarán los recursos en pro de la educación en la entidad y subsanar carencias en las escuelas de las localidades más apartadas.





Reiteró, en reunión con alcaldes y alcaldesas veracruzanos, que el 70 por ciento del dinero que ingresa a las cooperativas lo manejarán madres y padres de familia, así como directivos y maestros; mientras que el 20 por ciento será manejado por supervisores y jefes de sector.

El 10 por ciento restante será manejado por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), puntualizó Escobar García.

"No tenemos un ramo en el cual cuando vamos a las localidades más apartadas, cuando vamos a la sierra a los lugares más lejanos de Veracruz, no tenemos cuando muchas veces nos piden butacas, nos piden pintarrones, no hay un ramo actualmente que tengamos para subsanar esos gastos y ese 10 por ciento el cual está designado para esta Secretaría, es para subsanar estas situaciones".

El Secretario de Educación hizo hincapié en que con lo legislado-aprobado en el Congreso Local este 27 de junio, se va a transparentar el manejo de recursos de tienditas escolares de la entidad.