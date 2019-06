Coatzacoalcos, líder en accidentes de motocicletas

Coatzacoalcos lidera la lista de accidentes de motocicleta en la zona sur, sumando hasta dos muertes en lo que va del año, en que se registraron 52 percances y 38 lesionados, reveló el delegado de Tránsito del Estado, Ricardo Williams Rojas.





“(Los factores son) principalmente la falta de precaución, conducir con temeridad y el exceso de velocidad, nos creemos inmunes a un evento trágico hasta que nos ocurre… insisto mucho en la precaución, dotarse de equipo, al menos un casco de seguridad, andan sin nada que los asegure el salir menos lastimado… no se cubren las medidas mínimas de seguridad”, comentó Williams Rojas.

CONDUCTORES EMPLEAN LA PREFERENCIA VIAL COMO PRETEXTO

Es precisamente que el 40% de los percances viales atendidos en las aseguradoras están relacionados a este rubro, indicó José de Jesús Bravo Amador, supervisor de un despacho de ventas de seguro, por lo que de no contar con este servicio, que ya es obligatorio, eleva los costos en caso de lesiones o la muerte.

“Tenemos un porcentaje promedio diario, donde se ven involucradas las motocicletas del 30% a 40% diarios, se involucran tanto vehículos de transporte público como de transporte privado, hay siniestros en los que se puede llegar a un arreglo con la compañía de seguro; pero también hay siniestros que por sus proporciones en daños, son canalizados o turnados antes una autoridad y los que pueden terminar en circunstancias más catastróficas”, refirió Bravo Amador.

De acuerdo a la Delegación de Tránsito del Estado de Coatzacoalcos, el monto de los daños asciende a 236 mil 500 pesos tan sólo hasta mayo, accidentes en los que está de por medio la imprudencia de la mayoría de los motociclistas y la negativa a usar casco, entre otros implementos de seguridad vial.

“La falta de precaución es evidente, aunque se tenga preferencia cuando se conduce con precaución y vemos que alguien viene hay que frenar, pero creemos que la preferencia es impunidad, creemos que la preferencia se va a bajar del muro que está pintado y va a venir a quitarme el golpe o a repararme el brazo, pero no es así, ante todo es el respeto al otro y el propio, es la cultura que debiera prevalecer en todo conductor… adolecemos de la buena cultura vial”, externó Williams Rojas.

De ahí que a diario la Delegación de Tránsito del Estado y Vialidad, a través del Departamento de Cultura Vial, lleva personal a impartir clases en este rubro en planteles que van desde kínder a bachillerato.

ES MÁS COSTOSO NO CONTAR CON SEGURO VIAL

A decir de Bravo Amador es muy sencillo adquirir una motocicleta, por lo que la cantidad de éstas en la ciudad es alta, sin embargo, no todas se encuentran registradas en la Oficina de Hacienda del Estado, y en la mayoría de los casos el costo de no contratar un seguro, al menos, de daños a terceros es bastante alto si se trata de algún deceso, sobre todo si no se usa el casco en una ciudad con avenidas utilizadas como vía rápida.

“El tener un accidente para un motociclista puede llegar a ser un gasto, especialmente en los gastos médicos, de hasta 50 mil a 60 mil pesos; la verdad es que los gastos médicos en una clínica particular son costosos… el riesgo es latente, sobre todo por los montos indemnizatorios, si hay un muerto el monto es de hasta 320 mil pesos para los familiares, entonces para exhibir una póliza de fianza en tres tantos ya estamos hablando a un monto cercano al millón de pesos, por eso es importante tener un seguro que cuente con esa cobertura y valor de límite máximo”, comentó José de Jesús Bravo.

Tanto el delegado como el supervisor del despacho coinciden en señalar que a la imprudencia, se suma también el desconocer el reglamento de Tránsito, lo que de forma preponderante aumenta los percances, especialmente en repartidores, quienes en varios de los casos no llevan el casco, siendo finalmente la autoridad la que aplica la multa.

“Es principalmente la falta de conocimiento de la vialidad, del reglamento de tránsito, el descuido, el uso del teléfono, a veces la inclemencia del tiempo o la infraestructura… es muy común, que a pesar de que cuenten con el seguro, no lleven casco; del cien por ciento de las motocicletas que circulan solamente el 10%, me atrevo a decir, cuentan con seguro y solamente son del parque vehicular de alguna empresa que cuentan con seguro de flotilla”, aclaró Bravo Amador.

DIFIEREN FGE Y SSP CON CIFRAS

En un conteo hemerográfico realizado por Diario del Istmo se constató que a nivel regional son 137 los percances de motocicletas, cuyo saldo mortal fue de ocho personas, de éstas tres perdieron la vida en Acayucan, tres en Minatitlán y dos más en Coatzacoalcos.

Mientras que en la entidad tanto la Fiscalía General del Estado (FGE), como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)difieren en las cifras, pues la primera afirmó que hay 97 víctimas por homicidio culposo por accidente de tránsito, mientras que la segunda indicó que hubo dos decesos ocurridos el año pasado. Ambas respuestas corresponden a las solicitudes de información 01709219 y 01924219.

La FGE respondió que del año pasado hasta el 8 de mayo se registraron 596 fallecimientos, aunque no reveló los tramos carreteros y municipios en que ocurrieron los accidentes, debido a que los datos de fuente son los formatos de inicio de las investigaciones y/o carpetas de investigación.

Por su parte la SSP señaló que entre 2018 y hasta el 12 de junio de este año el registro es de 513 accidentes de tránsito en los que participaron motocicletas.

Pareciera que las cifras proporcionadas por las dos dependencias estatales son pequeñas e irrelevantes, no obstante, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), refiere que en el país la mortalidad entre ciclistas, peatones y motociclistas es el 60%.

De 1999 al 2009 los decesos en usuarios de motocicleta aumentaron hasta 332.2%, mientras que en esos 10 años el número de motocicletas incrementó a 312%. A eso se suma que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga que estos percances provocan 1.3 millones de defunciones anuales, además de ser la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

El INSP revela que hasta 2017 México es el séptimo lugar mundial y el tercero en Latinoamérica en muertes por siniestros viales, al día fallecen 22 jóvenes de 15 y 29 años, pero al año son 24 mil personas.

“El alcohol está presente en muchos de esos casos, no tengo la estadística de cuántos, pero sí hay alcohol presente en varios accidentes, muchos son de mototortilleros, repartidores de pizza o medicina, que van ‘voladísimos’ (a exceso de velocidad)… conducen con mucha temeridad, son muy imprudentes”, dijo Ricardo Williams.

Es precisamente en avenidas como Malecón Costero, Javier Anaya, Abraham Zabludovsky, Universidad Veracruzana y el Bulevar de Las Barrillas, en donde los motociclistas conducen a exceso de velocidad y en que se registran más accidentes.

LAS INFRACCIONES

El Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz es claro en el Artículo 166, ya que establece que tanto conductores como pasajeros de vehículos menores motorizados están obligados a usar casco protector, mientras que en el 172 se les obliga a llevar sólo el número de personas para el que exista asiento disponible, que en la realidad es ignorado.

“Es muy común ver a la familia completa arriba de una moto pequeñita y si los detienes piensan que estás agrediendo a la familia y que no permites la convivencia, se hacen víctimas y lo malo es que luego encuentran eco… la sanción la aplicamos, no podemos andar detrás de todos, pero donde va la unidad y pasa un conductor al observar una falta se les levanta el folio de infracción”, sentenció el delegado de Tránsito.

El conducir sin casco es considerada una falta grave por lo que la infracción va de mil 207 pesos con 84 centavos a 2 mil 264 pesos con 70 centavos, eso es poco a comparación de no usarlo, ya que en caso de utilizar uno debidamente certificado por normas de calidad, reduce 40% el riesgo de morir durante un accidente y disminuye hasta un 70% una lesión severa.