FGE omite protocolos para localizar a joven de Coatzacoalcos

Familiares del joven Israel Rodríguez Galindo, quien desapareció desde el pasado 20 de mayo al salir de su domicilio en la colonia Independencia de Coatzacoalcos, denunciaron que la Fiscalía General del Estado no activó el protocolo de búsqueda, ni envió el reporte de desaparición a otros estados y dependencias federales.





Xochilt Rodríguez, hermana del joven extraviado, declaró que ella desde el 1 de junio, interpuso la denuncia formal ante la Agencia Octava de la Unidad Integral de Procuración de Justicia a cargo de la licenciada Fátima del Carmen López Espinoza, iniciándose la Carpeta de Investigación UIPJ/CoatzaF8/236/2019.

La fiscalía tiene la obligación de Activar el Protocolo de Búsqueda y además emitir el reporte a las 32 entidades federativas, a la Policía Federal, Guardia Nacional, Gendarmería, Fiscalía General de la República, Policía Ministerial, Policía Naval y Secretaría de Seguridad Pública del Estado para la localización del desaparecido.

Lo que si hicieron fue notificar con el reporte de búsqueda a los hospitales del sector salud, Delegación local de Cruz Roja, ADO, pero no a las demás dependencias de búsqueda, situación que corroboraron los familiares del joven desaparecido al acudir a la Fiscalía de Oaxaca y de Tabasco, en donde les informaron que no estaban ni enterados de la desaparición de Israel.

“Nunca mandaron la solicitud de búsqueda a otros estados, no le dieron seguimiento al caso, no activaron el protocolo de personas desaparecidas y prácticamente no lo han buscado ni siquiera aquí en Coatzacoalcos, por eso estamos molestos con la actuación de la Fiscalía y vamos a solicitar al Fiscal Jorge Winckler que intervenga por que desapareció un ser humano no un animal”, manifestó Xochilt, quien tiene más de un mes sin saber nada de su hermano.