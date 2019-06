En julio llegarán 4 mil elementos de GN a Veracruz: Canacintra

La Federación enviará cuatro mil elementos más de la Guardia Nacional a Veracruz el próximo mes de julio.





Así lo señaló el vicepresidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Juan Manuel García González, detallando que el martes sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

El también presidente de Canacintra en Xalapa agregó que el funcionario federal exhortó a empresarios y a los altos funcionarios de Veracruz para dejar atrás temas políticos en busca de mejorar la seguridad.

El empresario agregó que Durazo les hizo este anuncio ayer martes, en una reunión empresarial, en la que detalló que los elementos de la Guardia Nacional se desplegarán en ocho cuadrantes, aunque el objetivo es pasar a 16 y 32 cuadrantes en todo Veracruz como estrategia de seguridad.

“La buena noticia que nos dio ayer es que el primero de julio llegan cuatro mil elementos más de la Guardia Nacional a Veracruz para poder dar frente a esto (el problema de inseguridad)”.

En ese sentido subrayó que Durazo pidió a los empresarios y a los actores de gobierno fomentar que los temas políticos se hagan a un lado, pues se trata de un asunto “estéril” y debe de haber unión contra la delincuencia.

“Nosotros claro que lo percibimos así en el estado; si el secretario te lo está pidiendo no hay que ponerle ni nombre ni apellido. Sabemos perfectamente que donde va el gobernador no entra el fiscal y eso no puede seguir sucediendo porque en medio estamos los veracruzanos”.

Reconoció que el titular de la SSPC no mencionó nombres en específico de funcionarios en Veracruz, no obstante se acordó que los empresarios exijan que los temas políticos “no existan”.

García González detalló que la reunión con Durazo se realizó en la Ciudad de México, en donde el funcionario argumentó que no tenía en su agenda una reunión con miembros de la iniciativa privada en Ixtaczoquitlán, no obstante se especuló sobre su presencia.

Refirió que la sesión con el titular de la SSPC fue privada, con 400 presidentes de cámaras, sectores, ramas y delegaciones y fue presidida por el encargado de Canacintra, Enoch Castellanos Férez.

Ante estos datos pidió una reunión con el gobernador del estado, sobre todo cuando no hay acercamiento con los miembros de su gabinete.