Jorge Winckler, sinónimo de impunidad en Veracruz

La violencia en Veracruz no cesa. Homicidios, desapariciones forzadas, el hallazgo de fosas clandestinas, son el pan de cada día en una entidad asolada por las disputas entre carteles del crimen organizado. Además de este ambiente violento, Veracruz no ve justicia para sus víctimas. Y la Fiscalía General del Estado (FGE), de la cual es titular Jorge Winckler Ortiz, no rinde los resultados esperados, lo que causa gran parte de la impunidad que se vive en esta región del Golfo.





Con un índice de impunidad del 75.62 por ciento en 2018, de acuerdo con un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), Veracruz ocupa el octavo lugar a nivel nacional donde menos se castigan los ilícitos, esto de acuerdo con lo publicado con Reporte Índigo.

La deuda del fiscal es muy amplia, debido a que la FGE mantiene una lista de 2 mil 433 casos de personas desaparecidas en la entidad que deben resolverse, aunque organizaciones de la sociedad civil, legisladores y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han advertido de muchos casos más.

De acuerdo con Reporte Índigo, en enero de 2018, María Josefina Gamboa Torales, diputada local del PAN, dijo que el número de desaparecidos en Veracruz, sumando las cifras oficiales y los casos no reportados, se estima en 15 mil personas.

En septiembre de 2017 la CNDH dirigió la recomendación 6VG/2017 a Winckler Ortiz y a Yunes Linares sobre la investigación de detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas ocurrida en Papantla, Veracruz, ocurrida en marzo de 2016.









En dicho documento, la Comisión señaló en el punto 14.2 una discrepancia en los datos de las personas desaparecidas y, aunque esta recomendación recayó en actuaciones de administraciones anteriores a las de Winckler y Yunes, a la fecha no se tiene claridad sobre la homologación de cifras; mientras tanto, miles de familias siguen en búsqueda de hijos, padres o hermanos.

Según con una lista pública de la FGE, hay más de 2 mil desaparecidos en Veracruz. Mientras tanto, al drama y a la crisis de desapariciones, se suma el hallazgo de fosas clandestinas. Desde el 2017 se tuvo conocimiento de más de 14 mil restos óseos encontrados en Colinas de Santa Fe.

OPACIDAD EN CIFRAS

Otra evidencia de la falta de procuración de justicia y seguimiento a las investigaciones que inicia la FGE es la cantidad de casos que son archivados por esta institución.

De acuerdo con datos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el 2017, primer año en el periodo de Winckler al frente de la FGE, se contabilizaron un total de 70 mil 807 investigaciones ministeriales, de las cuales en 2 mil 138 no se ejerció una acción penal y se archivaron 9 mil 807; otras 18 fueron desestimadas por esta autoridad, de acuerdo a lo citado en la nota de Reporte Índigo.

El 75 por ciento fue el índice de impunidad de Veracruz en 2018

Para el año 2018 los informes se encuentran incompletos, debido a que el trimestre de abril a junio es inexistente en los documentos públicos. La Fiscalía solo informó los periodos enero-marzo, julio-septiembre y octubre-noviembre.

En los datos disponibles de 2018 suman solamente 3 mil 276 investigaciones; de las cuales, 2 mil 473 fueron archivadas, en 216 se ejerció acción penal, seis fueron desestimadas y en 581 no se ejerció acción penal.

En el primer trimestre del 2019, de 2 mil 201 investigaciones, mil 768 fueron archivadas; es decir, el 80 por ciento.

De las más de dos mil averiguaciones, solo en 118 se ejerció acción penal, en 309 no se ejerció y 6 fueron desestimadas.

En contraste, a finales de abril la FGE publicó una nota informativa en la que dio a conocer que su efectividad fue de un 96 por ciento en 2017 y de un 65 por ciento en 2018.

CUITLÁHUAC VS. WINCKLER

Con la llegada Cuitláhuac García a la gubernatura de Veracruz en diciembre de 2018 los señalamientos hacia Jorge Winckler sobre su desempeño como fiscal han sido constantes. De hecho, los cuestionamientos también han llegado del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, de acuerdo con Reporte Índigo, el caso que enfrentó a ambos personajes por la seguridad pública y las investigaciones en la entidad, fue la matanza en el municipio de Minatitlán, ocurrida el pasado 19 de abril, donde fueron asesinadas 13 personas y cuatro resultaron heridas.

Tras el hecho, García Jiménez señaló en su cuenta de Twitter que no habría impunidad “a pesar de las eternas investigaciones de la FGE” y que seguirían realizando detenciones relacionadas con este caso.

Dos días después de la matanza, el gobernador morenista volvió a referirse a Winckler. “De que se resuelve se va a resolver a pesar del fiscal; esperamos que el fiscal acelere las investigaciones para que determine quiénes son los culpables y nosotros vayamos por ellos”, dijo en entrevista García.

El presidente López Obrador calificó el nombramiento de Winckler como un error que heredó al administración de Yunes Linares y respaldó a García Jiménez en su cargo como gobernador.

CON INFORMACIÓN DE REPORTE ÍNDIGO

