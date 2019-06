Lamenta Fernando Yunes falta recursos al municipio de Veracruz este 2019

El alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez lamentó que el Gobierno Estatal no destinará recursos al municipio este año.





Dijo que en lugar de destacar los anuncios del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de canalizar en 2020 cerca de 500 millones de pesos para Veracruz, debe enfatizarse que este año no ejecutará ni un solo trabajo.

“Lo que más me entristece es que dejó en claro lo que he venido diciendo durante estos días, que este año no habrá ni un solo centavo de inversión de Gobierno del Estado para Veacruz. Lo anuncio para 2020. La nota es que ni un peso para Veracruz en el año 2019”.

Lamentó que el gobernador no mantenga comunicación con autoridades del ayuntamiento más grande del estado.

“Pregúntenle si tiene mi numero de celular, así de sencillo. Cuando hay un gobernador que quiere tener diálogo con los alcaldes pero sobre todo con el del municipio más grande de todo el estado, donde se concentra la mayor actividad económica del estado, tienes por lo menos el número de teléfono. Nunca he hablado con él en seis o siete meses de gobierno”.









Aclaró que están dispuestos a participar con información y lo que se requiera ante los anuncios de obras para el próximo año ya que el ayuntamiento es el que conoce las necesidades de las colonias.

“Todo lo que venga es bien recibido. No quedó claro si son 500 millones en cinco año o todo para 2020. Yo quisiera saber que proyectos para poder ayudar. Es importante que el municipio tenga participación ya que somos quienes de primera mano conocemos las necesidades”.

Dijo que seguirá exhortando a que se invierta este año y no hasta el próximo pues no es justo que el municipio de Veracruz siendo de los más importantes del estado no reciba recursos en 2019.