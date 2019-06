Nanchitecos marchan en contra del relleno sanitario

Más de mil doscientas personas participaron en la primera marcha de resistencia pacífica en contra de la construcción del relleno regional que se construye en la propiedad privada de Roque Ávalos en esta ciudad; los inconformes pidieron la intervención de la autoridad municipal y del gobernador del estado.





En la plaza Lázaro Cárdenas, con pancartas y equipo de sonido, los nanchitecos protestaron en contra de la construcción del relleno sanitario regional, la multitud recorrió las principales calles del municipio hasta concluir en el parque central Benito Juárez.

Entre los reclamos de la ciudadanía, solicitaban los permisos de construcción, una consulta ciudadana y el respaldo de la presidenta municipal de Nanchital, Zoila Balderas Guzman.

“No más contaminación, queremos vivir alejados de la basura y no vivir entre la basura, con la construcción del relleno regional acarrearan los desechos de otros municipios y no estamos de acuerdo, el pueblo se está uniendo en una sola lucha, que por primera vez no tiene tintes políticos”, comentaron los inconformes.

A decir de los manifestantes, cerca de donde se construye las zanjas hay derechos de vía de Petróleos Mexicanos, el pozo de agua 34, las colonia Coquitos, Noria, Oasis, y dos planteles educativos donde asisten más de dos mil alumnos”, comentaron los inconformes.

En los próximos días el comité que representa la resistencia civil acordará cuando se efectuará la segunda marcha, en la que se tiene previsto realizar la clausura simbólica de la propiedad.