Vecinos de la Gutiérrez Barrios se manifiestan en instalaciones de CFE por constantes apagones

Vecinos de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad solicitando se regularice el servicio a la brevedad posible.





Acusaron que desde mayo el servicio de energía se interrumpe a partir de las 2:00 de la mañana diariamente pero en los últimos días debido a una falla en el transformador tienen cortes eléctricos desde las 10:30 de la noche.

La respuesta que han obtenido de la empresa productiva del estado mexicano es al día siguiente de que se manifiestan los apagones, por lo que exigieron una respuesta inmediata a su problemática en la colonia.

Eli Uscanga Alemán, habitante de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, indicó que ya han realizado múltiples reportes a la CFE.

“El problema es que desde el 2 de mayo nos quedamos sin luz casi todos los días y ahorita de igual manera nos estamos quedando sin luz todas las noches. Antes de las 2:00 en adelante pero ahorita ya es de las 10:30, 11:00 de la noche hasta el otro día nos van a atender. Ya hemos hecho varios reportes y nada, no nos solucionan.

“Desde este mes todas las noches nos estamos quedando sin el servicio. Todos los vecinos hemos hecho muchos reportes y nada, no nos atienden.”

Durante la manifestación que realizaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad los vecinos indicaron que los encargados les solicitaron levantar un nuevo reporte, independiente a los que ya han realizado.

“Nos dicen que no hay transformador, que no hay dinero para hacer el cambio. No dormimos bien y ya es demasiado calor, los niños no pueden dormir y vamos a trabajar al otro día… de verdad que es muy cansado y muy desgastante… En el mes de mayo fueron como 15 ocasiones, ahorita todos los días”, señalaron.

En la colonia Fernando Gutiérrez Barrios hay dos manzanas afectadas por estos apagones constantes que suceden a pesar de que los vecinos realizan el pago puntual de su servicio.